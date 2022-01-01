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استطلاع: 66% في "إسرائيل" يؤيدون اعتزال نتنياهو للحياة السياسية

السبت 29 يونيو 2024 03:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع: 66% في "إسرائيل" يؤيدون اعتزال نتنياهو للحياة السياسية



القدس المحتلة/سما/

أظهر استطلاع للرأي أجرته قناة "12" العبرية أن نحو ثلثي الإسرائيليين يؤيدون اعتزال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو الحياة السياسية وأن لا يترشح لولاية جديدة في منصب رئيس الوزراء.


وبحسب الاستطلاع الذي أجرته القناة ونشرت نتائجه الجمعة، فإن 66% يعتقدون أن نتنياهو البالغ من العمر 74 عاما، يجب أن يتقاعد ولا يترشح لولاية سابعة.

وفي المقابل يرى 27% من المستطلعة آراؤهم أنه يجب أن يترشح لولاية جديدة ويستمر في حياته السياسية، بحسب القناة الإسرائيلية.

أما الـ 7% المتبقون فقد أكدوا أنهم لا يعرفون هل أنه يجب على نتنياهو أن يعتزل الحياة السياسية أم لا. 

ووفق الاستطلاع ذاته فإن 57% من مجمل العينة يعتقدون أن رئيس الوزراء يثير الانقسامات، بينما 42% من مؤيدي نتنياهو يعتقدون أنه يوحد الصفوف فعليا.

استطلاع: 66% في إسرائيل يؤيدون اعتزال نتنياهو للحياة السياسية
ومنذ السابع من أكتوبر 2023 عملية "طوفان الأقصى" والتي رد عليها الجيش الإسرائيلي بحرب مدمرة على القطاع، كشفت استطلاعات للرأي أجرتها وسائل إعلام عبرية انخفاض شعبية نتنياهو بشكل حاد.


من جهة أخرى، أظهر استطلاع للرأي في إسرائيل نشرته صحيفة "معاريف" يوم الجمعة، تقدم زعيم حزب "الوحدة الوطنية" المعارض بيني غانتس على نتنياهو لمنصب رئاسة الحكومة في حال إجراء انتخابات جديدة.

ورغم تصاعد المطالبات في إسرائيل بإجراء انتخابات مبكرة، إلا أن نتنياهو أعلن مرارا رفضه إجراءها في ظل الحرب.

وجرت آخر انتخابات في إسرائيل نهاية 2022 وبموجب القانون فإن ولاية الكنيست تستمر 4 سنوات ما لم يتم إقرار إجراء انتخابات مبكرة.

إلى ذلك، قال زعيم حزب العمل الإسرائيلي يائير غولان إن "حكومة الفشل برئاسة بنيامين نتنياهو تشكل خطرا على البلاد.

ودعا يائير غولان إلى التوجه لإجراء انتخابات عامة على الفور.

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