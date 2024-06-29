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صحيفة: الولايات المتحدة طلبت من قطر التوسط في حل الصراع بين "إسرائيل" وحزب الله

السبت 29 يونيو 2024 03:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة: الولايات المتحدة طلبت من قطر التوسط في حل الصراع بين "إسرائيل" وحزب الله



طلبت الولايات المتحدة من قطر المساعدة والتوسط في حل الصراع بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل، بحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مصادر.

ووفقا للصحيفة، فإن قطر التي توسطت في المفاوضات بين إسرائيل و"حماس" بشأن هدنة في قطاع غزة، تلقت طلبا من إدارة بايدن للمساعدة في تخفيف التوترات بين "حزب الله" وإسرائيل على الحدود اللبنانية.


وأشارت الصحيفة إلى أنه في حالة حدوث وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة، فإن الحزب مستعد للالتزام به أيضا، كما حدث بالفعل في نوفمبر خلال فترة وقف إطلاق النار في غزة لمدة أسبوع، ومع ذلك شدد المنشور على أن "حزب الله" لن يوافق على اتفاق أوسع حتى تنتهي الحرب في غزة تماما.

وقال مسؤول حضر أحد الاجتماعات الشخصية لوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت مع مسؤولين أمريكيين إن وزير الدفاع أكد التهديدات الحاضرة على إسرائيل من إيران و"حزب الله"، ونقلت الصحيفة عن المسؤول قوله إن "غالانت أكد أن إيران يمكن أن تشن فجأة حربا واسعة النطاق لتدمير إسرائيل، وهذه مبالغة ولا تتوافق مع البيانات الاستخباراتية الأمريكية".

وأفاد المصدر بمخاوف واشنطن من أن إسرائيل قد تشن هجوما بريا على لبنان في الأسابيع المقبلة، ووفقا له، فإن المسؤولين الإسرائيليين لن يتخلوا عن خطط شن هجوم على لبنان، على الرغم من ضغوط واشنطن.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن "حزب الله" لا يعتزم وقف الأعمال القتالية حتى توقف القوات الإسرائيلية إطلاق النار في قطاع غزة.

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