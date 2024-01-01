  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ترامب يواجه اتهامات بالـ"عنصرية" بسبب استخدامه كلمة "فلسطيني"

السبت 29 يونيو 2024 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يواجه اتهامات بالـ"عنصرية" بسبب استخدامه كلمة "فلسطيني"



واشنطن/سما/

يواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اتهامات بالعنصرية بسبب استخدامه كلمة "فلسطيني" بشكل غير لائق لنعت منافسه الديمقراطي جو بايدن خلال المناظرة الرئاسية الأخيرة.

وأدانت عدة جهات ما قاله الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن الفلسطينيين خلال مناظرة الخميس مع الرئيس الحالي جو بايدن ووصفوا تلك التصريحات بأنها "عنصرية" و"مهينة".


وقال ترامب خلال المناظرة: "في الواقع إسرائيل هي التي تريد الاستمرار، ويجب أن تتركهم ينهون المهمة. إنه (بايدن) لا يريد القيام بذلك. لقد أصبح مثل فلسطيني، لكنهم لا يحبونه لأنه فلسطيني سيئ للغاية. إنه ضعيف".

وقال مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، وهو مؤسسة حقوقية، إن بايدن أخطأ في ادعائه بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يريد إنهاء الحرب، مضيفا أنه يعتبر إشارة ترامب إلى كلمة "فلسطيني" في النقاش "إهانة عنصرية".

وقال مدير الأبحاث والمناصرة في مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية كوري سيلور في بيان: "استخدام الرئيس السابق ترامب لكلمة (فلسطيني) كإهانة يعد أمرا عنصريا. كما أن إعلان الرئيس بايدن عن دعمه العسكري للإبادة الجماعية التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية في غزة قاسيا وينم عن استخفاف".

بدوره، قال المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة بول أوبراين لوكالة "رويترز": "التلميح إلى أن كونك فلسطينيا هو أمر سيئ بطريقة ما، كما فعل الرئيس السابق ترامب في وصفه للرئيس بايدن بأنه فلسطيني، فهذا ينضح بالعنصرية والكراهية ضد العرب".

يذكر أنه يوم الخميس الماضي، جرت أول مناظرة متلفزة بين الرئيس الأمريكي الحالي بايدن وسلفه ترامب، في أتلانتا بولاية جورجيا، وهي تقام للمرة الأولى في التاريخ الأمريكي من دون جمهور ولا صحفيين، وبلغت مدتها 90 دقيقة.

الأكثر قراءة اليوم

خطة غالانت لـ"اليوم التالي" في غزة: تقسيم القطاع لـ 24 منطقة …

هآرتس: سموتريتش سيتراجع عن قرار تجميد أموال السلطة الفلسطينية

واشنطن :صياغة جديدة لمقترح وقف إطلاق النار في غزة …

جنرالات اسرائيليون يدعون لإنهاء الحرب على جبهتي غزة ولبنان ويحذرون من كارثة قومية وجودية ..

"غالانت" يعلن قرب اتخاذ قرار الحرب في لبنان ويقترح بدائل ليست صعبة لحزب الله

مقتل 4 جنود للاحتلال وإصابة 5 اخرين بجراح في معارك ضارية مع المقاومة الفلسطينية بغزة

الاتحاد الأوروبي يعاقب 6 أشخاص و3 شركات على صلة بتمويل حماس والجهاد

الأخبار الرئيسية

3 شهداء في قصف للاحتلال شمال غرب مدينة رفح

مسؤول عسكري إسرائيلي: تفكيك حماس في رفح سيستغرق عامين إضافيين على الأقل

667eded64236042a5f2793b0

لواء احتياط إسرائيلي: قيادة الجيش تكذب على الشعب ..نحن لا ننتصر في رفح هم يخدعون الشعب ولا يقولون الحقيقة

667f16f24c59b76a71398a7b

إسبانيا تطلب الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا ضد "إسرائيل" في محكمة العدل الدولية

تحذير من تداعيات العدوان على ذوي الإعاقة بغزة.. 10 آلاف حالة جراء الحرب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية