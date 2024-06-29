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الاحتلال يعلن مواصلة الهجوم على الشجاعية

السبت 29 يونيو 2024 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعلن مواصلة الهجوم على الشجاعية



غزة/سما/

أعلن جيش الاحتلال اليوم السبت أنه يواصل هجومه في حي الشجاعية شمال قطاع غزة، مشيرا إلى أن قواته "عثرت على مستودع للأسلحة داخل مدرسة".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، إن "الفرقة 98 تواصل هجومها في الشجاعية، وتقاتل بالتزامن فوق الأرض وتحتها، حيث قضت على العديد من المخربين خلال اشتباكات، وعثرت على مستودع أسلحة داخل مجمع مدرسة في المنطقة".

وبحسب المتحدث فإنه "في إطار العملية في الشجاعية قصفت طائرات سلاح الجو أهدافا وخلية مسلحة كانت في طريقها لاستهداف قوات الجيش الإسرائيلي وتم القضاء عليها".

ولفت، إلى أنه "في رفح قضت قوات الفرقة 162 من لوائي الناحال وغفعاتي على عدد من المخربين ودمرت بنى تحتية عدة ومن بينها فتحات أنفاق".

وتابع: "في وسط القطاع قضت قوات الفرقة 99 على عدد من المخربين بنيران رشاشة وبقصف جوي. كما دمرت طائرات سلاح الجو عدة نقاط إطلاق قذائف مضادة للدروع تم استخدامها خلال الحرب لاستهداف قواتنا".

وختم "أطلقت مساء أمس قذيفتان صاروخيتان من قطاع غزة نحو مدينة سديروت حيث اعترضت الدفاعات الجوية إحدى القذائف بينما سقطت الثانية في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات. بعد وقت وجيز أغارت طائرات سلاح الجو على فتحة نفق مجاورة لمنطقة الإطلاق. كما قصفت قوات الجيش بالمدفعية مصادر النيران".

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