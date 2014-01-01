  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

صحيفة: الجنائية الدولية تؤجل إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه

السبت 29 يونيو 2024 03:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة: الجنائية الدولية تؤجل إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه



القدس المحتلة/سما/

أفادت صحيفة جيروزاليم بوست، بأن المحكمة الجنائية الدولية، أجلت قرارها بشأن إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.

ووفقا للصحيفة، تم اتخاذ هذه الخطوة بعد أن قدمت بريطانيا طلب amicus curiae ("صديق المحكمة") ضد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بشأن هذه المسألة.


ونتيجة لذلك، لم تكتف المحكمة بالموافقة على طلب لندن بالتدخل في المحاكمة، بل منحت أيضا الحق للدول الأخرى في التعبير عن موقفها من هذه القضية حتى 12 يوليو.

وبحسب معلومات صحيفة جيروزاليم بوست، بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية، قد تستمر عملية إصدار مذكرات الاعتقال برمتها لعدة أشهر.

تتيح ممارسة amicus curiae داخل النظام القضائي في بعض البلدان، إمكانية قيام خبراء مستقلين لا يشاركون بشكل مباشر في الإجراءات بتقديم آرائهم حول القضايا ذات الأهمية الاجتماعية إلى المحكمة.

ويشار إلى أن الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية، نفذ دراسة أولية للوضع في الأراضي الفلسطينية منذ 16 يناير 2015.

وفي 20 ديسمبر 2019، صرحت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة أنه على أساس طلب فلسطين، أكمل الادعاء دراسة أولية وخلص إلى أن الوضع يلبي جميع معايير نظام روما الأساسي لفتح تحقيق كامل في الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية في عام 2014.

في 20 مايو 2024، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان من الغرفة التمهيدية إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.

وشدد خان على أن الادعاء، جمع أدلة تشير إلى أن نتنياهو وغالانت "مسؤولان عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مرتكبة في الأراضي الفلسطينية (في قطاع غزة) منذ 8 أكتوبر 2023 على الأقل".

الأكثر قراءة اليوم

خطة غالانت لـ"اليوم التالي" في غزة: تقسيم القطاع لـ 24 منطقة …

هآرتس: سموتريتش سيتراجع عن قرار تجميد أموال السلطة الفلسطينية

واشنطن :صياغة جديدة لمقترح وقف إطلاق النار في غزة …

جنرالات اسرائيليون يدعون لإنهاء الحرب على جبهتي غزة ولبنان ويحذرون من كارثة قومية وجودية ..

"غالانت" يعلن قرب اتخاذ قرار الحرب في لبنان ويقترح بدائل ليست صعبة لحزب الله

مقتل 4 جنود للاحتلال وإصابة 5 اخرين بجراح في معارك ضارية مع المقاومة الفلسطينية بغزة

الاتحاد الأوروبي يعاقب 6 أشخاص و3 شركات على صلة بتمويل حماس والجهاد

الأخبار الرئيسية

مسؤول عسكري إسرائيلي: تفكيك حماس في رفح سيستغرق عامين إضافيين على الأقل

667eded64236042a5f2793b0

لواء احتياط إسرائيلي: قيادة الجيش تكذب على الشعب ..نحن لا ننتصر في رفح هم يخدعون الشعب ولا يقولون الحقيقة

667f16f24c59b76a71398a7b

إسبانيا تطلب الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا ضد "إسرائيل" في محكمة العدل الدولية

تحذير من تداعيات العدوان على ذوي الإعاقة بغزة.. 10 آلاف حالة جراء الحرب

واشنطن :صياغة جديدة لمقترح وقف إطلاق النار في غزة …

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية