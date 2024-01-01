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الاحتلال الاسرائيلي : سنواصل الحرب على حي الشجاعية شرق غزة …

السبت 29 يونيو 2024 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال الاسرائيلي : سنواصل الحرب على حي الشجاعية شرق غزة …



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت أنه يواصل حربه في حي الشجاعية شمال قطاع غزة، زاعما انه تم العثور على مستودع للأسلحة داخل مدرسة.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، إن "الفرقة 98 تواصل هجومها في الشجاعية، وتقاتل بالتزامن فوق الأرض وتحتها، حيث قضت على العديد من المقاومين خلال اشتباكات، وعثرت على مستودع أسلحة داخل مجمع مدرسة في المنطقة".

وأكد أدرعي أنه "في إطار العملية في الشجاعية قصفت طائرات سلاح الجو أهدافا وخلية مسلحة كانت في طريقها لاستهداف قوات الجيش الإسرائيلي وتم القضاء عليها".

ولفت أدرعي، إلى أنه "في رفح قضت قوات الفرقة 162 من لوائي الناحال وغفعاتي على عدد من المقاومين ودمرت بنى تحتية عدة ومن بينها فتحات أنفاق".

وتابع: "في وسط القطاع قضت قوات الفرقة 99 على عدد من المقاومين بنيران رشاشة وبقصف جوي. كما دمرت طائرات سلاح الجو عدة نقاط إطلاق قذائف مضادة للدروع تم استخدامها خلال الحرب لاستهداف قواتنا".

وختم "أطلقت مساء أمس قذيفتان صاروخيتان من قطاع غزة نحو مدينة سديروت حيث اعترضت الدفاعات الجوية إحدى القذائف بينما سقطت الثانية في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات. بعد وقت وجيز أغارت طائرات سلاح الجو على فتحة نفق مجاورة لمنطقة الإطلاق. كما قصفت قوات الجيش الاسرائيلي بالمدفعية مصادر النيران".

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