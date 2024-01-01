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البنتاغون: إزالة الرصيف المؤقت قبالة ساحل غزة مجددا بسبب حالة البحر

الجمعة 28 يونيو 2024 09:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
البنتاغون: إزالة الرصيف المؤقت قبالة ساحل غزة مجددا بسبب حالة البحر



القدس المحتلة/سما/

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اليوم الجمعة إن الرصيف الذي شيده الجيش الأمريكي قبالة غزة أزيل مرة أخرى بسبب حالة البحر، مضيفة أنه ليس من المنطقي تركيبه لحين نقل المساعدات من منطقة تجميع قريبة إلى الناس في غزة.
وذكرت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ للصحفيين أن الجيش سيراقب الظروف الجوية لتحديد متى يتعين إعادة تركيب الرصيف، لكنها أقرت بأن منطقة التجميع مليئة تقريبا بالمساعدات المخزنة التي يُنتظر أن توزعها الأمم المتحدة.
وأضافت سينغ “إذا لم تكن هناك مساحة كافية في منطقة التجميع، فليس من المنطقي أن نضع جنودنا من الرجال والنساء هناك عندما لا يكون هناك شيء لنقله”.

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