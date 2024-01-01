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"غالانت" يعلن قرب اتخاذ قرار الحرب في لبنان ويقترح بدائل ليست صعبة لحزب الله

الجمعة 28 يونيو 2024 09:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
"غالانت" يعلن قرب اتخاذ قرار الحرب في لبنان ويقترح بدائل ليست صعبة لحزب الله



القدس المحتلة/سما/

أكد وزير الحرب الإسرائيلي، يوآف غالانت، خلال زيارته للحدود الشمالية مع لبنان يوم الجمعة، أن الوضع في الشمال ليس سهلا.

وقال وزير الحرب غالانت: “سنصل إلى نقطة اتخاذ القرار بالنسبة لنا وأما بالنسبة للعدو (في إشارة إلى حزب الله) إذا اختار الذهاب إلى الحرب فنعرف ما يجب فعله”.
وأضاف “أنا أعلم أن الوضع في الشمال ليس سهلا بالنسبة لكم وليس سهلا بالنسبة لسكان الشمال، هناك شيء واحد أستطيع أن أقوله لكم وهو أن الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لحزب الله ولبنان”.
وأفاد غالانت بأن لديهم بدائل مهمة وأنهم يعملون على تنميتها كلها من ناحية إعداد القوة العسكرية دفاعا وهجوما وهذا يمكن أن يحدث بسرعة ومن ناحية أخرى يجري إعداد البديل السياسي وهو الأفضل دائما.
وصرح الوزير الإسرائيلي بأن تل أبيب لا تبحث عن حرب ولكنها مستعدة لها وسيكون مفترق طرق بالنسبة لهم ولحزب الله إذا اختار الذهاب إلى الحرب.
وتابع قائلا: “سنعرف ما يجب فعله وآمل أن تصل الأمور إلى هذا الحد”.
وشدد الوزير غالانت على بذل المزيد من الجهود لاعتراض الطائرات بدون طيار.

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