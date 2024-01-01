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البرغوثي: قرارات الكابينت أخطر ما يواجه الشعب الفلسطيني منذ النكبة

الجمعة 28 يونيو 2024 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البرغوثي: قرارات الكابينت أخطر ما يواجه الشعب الفلسطيني منذ النكبة



رام الله/سما/

حذر د.مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية من خطورة قرارات الكابينيت الإسرائيلي التي أقرت توسيع إجرامي غير مسبوق للاستيطان و اجراءات عملية لتهويد الضفة الغربية بكاملها.
وأضاف، في تصريح وصل معا، أن القرارات شملت الاستيلاء الكامل على الصلاحيات المدنية للسلطة الفلسطينية في ما يسمى مناطق "ب" واخضاعها لسيطرة المستوطنين بزعامة سموتريتش بعد أن تم الغاء الصلاحيات الأمنية للسلطة في ما يسمى مناطق (ا) وهذا تأكيد على انهاء إسرائيل لكل ما تبقى من اتفاق أوسلو البائس، والأخطر من ذلك أن القرارات تشرع وتنفذ تغيير طابع الضفة الغربية باعتبارها أرض فلسطينية محتلة فيها أجسام استيطانية غريبة إلى ارض إسرائيلية تحاصر فيها المستوطنات وطرقها المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وتحولها إلى جيتوهات معزولة ومضطهدة لا تواصل بينها.
وقال البرغوثي "إن نتنياهو وحلفاءه الأصوليون الفاشيون ينفذون حلم نتنياهو والصهيونية الفاشية بالقضاء على كل امكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة ومحاولة حسم الصراع وتصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية بكاملها، ولاستكمال تنفيذ مشروع الاستعمار الاستيطاني الإحلالي لكامل فلسطين".
ولفت البرغوثي إلى أن قرارات الكابينت تشمل ليس فقط بناء مزيد من المستعمرات غير الشرعية بل وهدم واسع لبيوت و منشات فلسطينية في معظم الضفة الغربية.
وأكد البرغوثي أن القرارات الفاشية للحكومة الإسرائيلية العنصرية و حرب الإبادة الجماعية التي تشنها في غزة هي أخطر ما يواجهه الشعب الفلسطيني منذ النكبة عام ١٩٤٨، بل تهدد بنكبة أكبر و أوسع.
وقال الأمين العام للمبادرة الوطنية أنه في ظل هذه المخاطر فإن واجب كل القوى والفصائل والطاقات الفلسطينية تنحية خلافاتها و صراعاتها و الإسراع في تحقيق وحدة وطنية وقيادة وطنية موحدة على برنامج وطني كفاحي يتصدى لمخططات التصفية والتهويد التي لن ترحم أحدا.
وتابع: لن تردع الحكومة الإسرائيلية إلا بأوسع حملة لفرض العقوبات والمقاطعة عليها عربيا ودوليا، وكل من يدعي تأييده لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير و إقامة دولة فلسطينية، سيتهم بالنفاق ما لم يشارك في فرض العقوبات على الحكومة الإسرائيلية وقراراتها الفاشية.

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