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حالة الطقس في فلسطين : أجواء حارة حتى الاثنين المقبل

الجمعة 28 يونيو 2024 10:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس في فلسطين : أجواء حارة حتى الاثنين المقبل



رام الله/سما/

يكون الجو اليوم الجمعة، حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية (العظمى في القدس المحتلة 34 درجة مئوية)، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد السبت، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما يومي الأحد والاثنين فيبقى الجو حاراً نسبياً إلى حار، وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية.

وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة.

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