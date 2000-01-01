ترامب في أول مناظرة رئاسية: بايدن "فلسطيني سئ".. ويجب السماح لـ"إسرائيل" بالاستمرار في الحرب

واشنطن/سما/

اتّهم الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب منافسه الديموقراطي جو بايدن بأنّه يتصرّف "كفلسطيني" في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وخلال أوّل مناظرة بينهما في إطار الانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة، قال ترامب إن "إسرائيل" هي الطرف الوحيد الذي يريد الاستمرار في الحرب، وذلك ردًا على قول بايدن إن حماس هي الوحيدة التي تريد الاستمرار في الحرب.

وأشار ترامب إلى أن على بايدن "ترك إسرائيل لتكمل مهمتها لكنه لا يريد أن يفعل ذلك"”، مضيفًا: "لقد أصبح (بايدن) كفلسطيني، لكنهم لا يحبونه، لأنه فلسطيني سيئ للغاية. إنه ضعيف".



واتهم ترامب بايدن بعدم الوقوف بحزم بجانب إسرائيل، وأنه سمح منذ البداية للهجوم الذي شنته حماس عبر دعمه لإيران التي تمول وتدعم الحركة الفلسطينية المسلحة.

كما أشار ترامب إلى إفراج بايدن عن مليارات الدولارات لصالح إيران التي استمرت في برنامجها النووي ودعم الميليشيات المسلحة.

ولم يجب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشكل مباشر خلال المناظرة الرئاسية مع الرئيس جو بايدن التي تنظمها CNN، عما إذا كان سيدعم قيام دولة فلسطينية مستقلة لإنهاء الحرب في غزة.

وسألت دانا باش، من CNN التي تدير المناظرة ترامب: "هل تؤيد إنشاء دولة فلسطينية مستقلة من أجل دعم السلام في المنطقة؟".

وكانت إجابته: "يجب أن أرى"، قبل أن ينتقل للحديث عن الاتفاقيات مع الدول الأوروبية.

من جانبه قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في المناظرة الرئاسية أمام الرئيس السابق، دونالد ترامب، إن "الطرف الوحيد الذي يريد استمرار الحرب هو حماس"، مؤكدًا أن أمريكا "أكبر مصدر لدعم إسرائيل في العالم"، مضيفًا: "نواصل إرسال خبرائنا ورجال استخباراتنا لمعرفة كيف يمكنهم القضاء على حماس كما فعلنا مع بن لادن".

وقال بايدن في المناظرة ردًا على سؤال حول عدم امتثال حماس أو إسرائيل للخطة التي اقترحها: "أولًا، لقد أيد الجميع، من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى مجموعة الدول السبع الكبرى إلى الإسرائيليين ونتنياهو نفسه، الخطة التي طرحتها، والتي تتألف من ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي تبادل الرهائن بوقف إطلاق النار. المرحلة الثانية هي وقف إطلاق النار مع شروط إضافية. المرحلة الثالثة هي نهاية الحرب".

وتابع بالقول: "الطرف الوحيد الذي يريد استمرار الحرب هو حماس، هذا أولاً. هم الوحيدون الذين يبرزون. ما زلنا نضغط بقوة من أجل إقناعهم بالقبول. في غضون ذلك، ماذا حدث؟ في إسرائيل، الشيء الوحيد الذي علقته هو القنابل التي تزن 2000 رطل. إنها لا تعمل بشكل جيد في المناطق المأهولة بالسكان. إنها تقتل الكثير من الأبرياء".

كما أضاف: "نحن نزود إسرائيل بكل الأسلحة التي تحتاجها ومتى تحتاجها. وبالمناسبة، أنا الرجل الذي نظم العالم ضد إيران عندما شنوا هجومًا صاروخيًا باليستيًا كاملًا على إسرائيل، لم يصب أحد بأذى. لم يُقتل أي إسرائيلي عن طريق الخطأ وتوقف الهجوم. لقد أنقذنا إسرائيل. نحن أكبر مصدر لدعم إسرائيل في العالم. وهكذا، هناك شيئان مختلفان. لا يمكن السماح باستمرار حماس. نحن نواصل إرسال خبرائنا ورجال استخباراتنا لمعرفة كيف يمكنهم القضاء على حماس كما فعلنا مع بن لادن، ليس عليك أن تفعل ذلك. وبالمناسبة، لقد ضعفت حماس بشكل كبير، ويجب القضاء عليها. ولكن عليك أن تكون حذرًا بشأن استخدام أسلحة معينة بين المراكز السكانية".