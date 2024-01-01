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استشهاد 3 من عناصر الدفاع المدني بغزة وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي (فيديو)

الجمعة 28 يونيو 2024 04:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد 3 من عناصر الدفاع المدني بغزة وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي (فيديو)



غزة/سما/

أعلن جهاز الدفاع المدني في غزة، الخميس، استشهاد 3 من عناصره وإصابة آخرين، جراء استهدافهم “بشكل مباشر” من قبل طائرة إسرائيلية وسط القطاع.

وقال الجهاز في بيان: “استشهاد 3 من كوادرنا وإصابة عدد آخر، يعملون بمركز البريج، بعد استهدافهم بشكل مباشر من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي أثناء قيامهم بعملهم الإنساني”.

بدوره، أفاد مستشفى”العودة” بمخيم النصيرات، في بيان، بأنه “استقبل 3 شهداء و12 إصابة، جراء استهداف مقر تابع لجهاز الدفاع المدني بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة”.

وحتى الخميس، أسفرت الحرب الإسرائيلية المدعومة أمريكيا والمستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن أكثر من 124 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب حربها رغم قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

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