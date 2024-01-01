  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

قائد سلاح الجو الإسرائيلي: سيتم حسم مصير حماس في غزة قريبا

الجمعة 28 يونيو 2024 03:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قائد سلاح الجو الإسرائيلي: سيتم حسم مصير حماس في غزة قريبا



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ عملية برية في منطقة الشجاعية في غزة للمرة الثالثة تستهدف تفكيك بنى تحتية تابعة لحركة حماس في قطاع غزة بناء على معلومات استخبارية.

وتمت مداهمة المنطقة بعد معلومات استخباراتية بأن عناصر حماس شرعوا في إعادة بسط سيطرتهم على حي الشجاعية.

وتعتبر هذه المرة الثالثة التي ينفذ فيها الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في المنطقة منذ بدء الحرب.

وأعرب قائد سلاح الجو الميجر جنرال تومر بار في كلمة ألقاها خلال مراسم اختتام دورة للطيران يوم الخميس عن يقينه بأنه سيتم حسم مصير حماس في غزة قريبا.

وأضاف أن إسرائيل جاهزة لمواجهة حزب الله على الحدود الشمالية وأن لديها الوسائل والقدرات اللازمة وتتمتع بنفس طويل ومعنويات قتالية عالية.

ودعا منسق أعمال الحكومة والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية سكان الشجاعية والأحياء المجاورة إلى الانتقال جنوبا على وجه السرعة حيث المناطق الآمنة.

الأكثر قراءة اليوم

الإعلام العبري يزعم : مصر والإمارات تستعدّان لمُشاركةٍ “مشروطة” في القوّة الأمنية بغزة وبلينكن يتحرّك سِرًّا

صورة لجنود إسرائيليين يدوسون العلم السعودي تشعل منصات التواصل الاجتماعي

ّإعلام إسرائيلي: نتنياهو سيعرض في الكونغرس الأمريكي موقفاً يلحظ حلاً دبلوماسياً وتطبيعاً مع الرياض

ليلة القبض على نتنياهو! إسرائيل مُستنفرة خشية أوامر اعتقال لاهاي لرئيس الوزراء وغالانت..

إطلاق 40 صاروخا من جنوب لبنان نحو منطقة الجليل الأعلى (فيديو)

ليبرمان: "إسرائيل" تخسر الحرب في غزة

غزة: شهداء وإصابات ودمار وحرائق بغارات إسرائيلية مكثفة على المنازل والمدارس والمجاعة تفتك بالسكان

الأخبار الرئيسية

667de67142360432da09945b

الجيش الأمريكي يحرك قواته قرب لبنان استعداداً لمواجهة وشيكة بين إسرائيل وحزب الله

20240627083218

الكابينيت الإسرائيلي يصادق على شرعنة 5 بؤر استيطانية وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة

شهداء وجرحى بعد تجديد الاحتلال غاراته وسط وجنوب قطاع غزة

2-159-730x438

إطلاق 40 صاروخا من جنوب لبنان نحو منطقة الجليل الأعلى (فيديو)

8-39-730x438

ّإعلام إسرائيلي: نتنياهو سيعرض في الكونغرس الأمريكي موقفاً يلحظ حلاً دبلوماسياً وتطبيعاً مع الرياض

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية