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"حزب الليكود": التحريض ضد نتنياهو تجاوز خطا أحمر جديدا

الجمعة 28 يونيو 2024 03:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"حزب الليكود": التحريض ضد نتنياهو تجاوز خطا أحمر جديدا



القدس المحتلة/سما/

علق "حزب الليكود" الذي يترأسه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على العثور على قنبلة دخان موصولة ببطارية في محيط منزل رئيس الوزراء في قيسارية.

وقال الحزب في بيان مقتضب أرفقه بصورة للقنبلة الدخانية: "لقد تجاوز التحريض ضد رئيس الوزراء نتنياهو خطا أحمر آخر هذا المساء".

وأضاف "على المستشارة القضائية للحكومة والشاباك والشرطة وضع حد للتحريض على العنف ضد نتنياهو".


وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أفادت مساء يوم الخميس بأنه تم العثور على قنبلة دخان موصولة ببطارية في محيط منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قيسارية.

وذكرت قناة "14" العبرية أن الأمر خطير بالفعل حيث عثر ضباط شرطة محطة الخضيرة الذين كانوا يقومون بمسح أولي لمكان المظاهرة المخطط لها هذا المساء من قبل متظاهرين يساريين أمام منزله، على القنبلة اليدوية.

وأفادت القناة العبرية بأن قنبلة الدخان جاهزة للاستخدام.

وأشارت إلى أنه تم استدعاء خبير إلى مكان الحادث الذي أكد أنها كانت قنبلة دخان متصلة بصمام تنشيط وتم التعامل معها على الفور.

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