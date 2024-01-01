شهداء وجرحى بعد تجديد الاحتلال غاراته وسط وجنوب قطاع غزة

غزة/سما/

استشهد 4 مواطنين، بينهم مواطنة وطفلة، فجر اليوم الجمعة، وأصيب مواطنون آخرون، بينهم أطفال في قصف طيران ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي منازل وسط قطاع غزة، وخياما تؤوي نازحين غرب رفح جنوب القطاع.

وقالت مصادر محلية، إن طيران الاحتلال قصف منزلا في محيط منطقة البركة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد مواطنة وطفلة وإصابة مواطنين آخرين بينهم أطفال، كما ارتقى شهيدان عقب قصف منزل في شارع البيئة بالمدينة.

كما أصيب مواطنون آخرون في قصف مدفعي وإطلاق نار من آليات الاحتلال صوب خيام تؤوي نازحين في منطقة الشاكوش ومفرق الإقليمي غرب مدينة رفح.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بشكل مباشر طواقم جهاز الدفاع المدني أثناء تواجدهم في مقر عملهم بمخيم النصيرات وسط القطاع، الأمر الذي أدى إلى استشهاد ثلاثة من عناصر الدفاع المدني وإصابة آخرين.

وفي وقت سابق، استشهد أربعة مواطنين وأصيب 16 آخرون، اليوم الخميس، في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفاد مصدر طبي بأن الشهداء والجرحى جرى نقلهم إلى مستشفى العودة في النصيرات.

كما استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال على بلدة الزوايدة وسط القطاع، كذلك استشهد شاب وأصيب آخر برصاص قناصة الاحتلال قرب دوار العلم غرب مدينة رفح جنوب القطاع.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر في حي الشجاعية شرق مدينة غزة وعدة أحياء في المدينة، حيث اجتاحت دبابات الاحتلال وآلياته الحي، بالتزامن مع قصف طيران الاحتلال ومدفعيته لمنازل المواطنين، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين.

وأفاد مصدر طبي بوصول عشرات الشهداء والجرحى إلى مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في مدينة غزة بعد سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت حي الشجاعية والأحياء المجاورة.

وأجبر الاحتلال مئات العائلات على النزوح من الحي إلى مناطق في مدينة غزة مكتظة أصلا بالنازحين.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع أكثر من 30 جريحا، غالبيتهم من الأطفال والنساء في حي الشجاعية.

وأضافت أن طواقمها تعمل على مدار الساعة لإسعاف المواطنين، وأن هناك عددا من الضحايا تحت الأنقاض في الحي ويصعب الوصول إليهم، مشيرة إلى أنه لا منطقة آمنة ينزح إليها المواطنون في شمال قطاع غزة، وأن انتقال المواطنين من شمال القطاع إلى جنوبه صعب للغاية.

كما أصيب عدد من المواطنين في قصف لطيران الاحتلال ومسيّراته على حي الدرج شرق مدينة غزة، وعلى حي الزيتون جنوب شرق المدينة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 37765، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، كما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 86429، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.