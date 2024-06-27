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الحوثيون يعلنون استهداف سفينة في البحر الأحمر كانت متجهة لإسرائيل

الخميس 27 يونيو 2024 09:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثيون يعلنون استهداف سفينة في البحر الأحمر كانت متجهة لإسرائيل



صنعاء/سما/

قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، اليوم الخميس، إن الجماعة اليمنية استهدفت السفينة “سي جوي” في البحر الأحمر بزورق مسير وعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة.

وقال سريع “نفذنا عمليتين عسكريتين انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه ورداً على مجازر العدو الصهيوني”.

وأضاف أن “العملية الأولى بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية في ‎العراق استهدفت بعدد من الصواريخ المجنحة هدفا حيويا في ‎حيفا وحققت هدفها بنجاح”، دون ذكر تفاصيل عن طبيعة الهدف.

وأوضح أن “العملية الثانية استهدفت سفينة (SEAJOY) في ‎البحر الأحمر، لاختراق الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ ‎فلسطين المحتلة”، دون ذكر الجهة التابعة للشركة.

وأشار إلى أن هذه العملية جرى تنفيذها “بزورق مسيّر وعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة، ما أدى إلى إصابة السفينة بشكل مباشر”.


وفي وقت سابق الخميس، أعلن زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي أن جماعته نفذت عملية عسكرية مشتركة مع “المقاومة الإسلامية في العراق” ضد إسرائيل، بدون تفاصيل.

ومساء الثلاثاء، أعلنت جماعة الحوثي استهداف سفينة MSC SARAH V الإسرائيلية في البحر العربي بصاروخ باليستي جديد دخل الخدمة تحت مسمى “حاطم 2”.

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