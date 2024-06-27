  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

إطلاق 40 صاروخا من جنوب لبنان نحو منطقة الجليل الأعلى (فيديو)

الخميس 27 يونيو 2024 09:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
إطلاق 40 صاروخا من جنوب لبنان نحو منطقة الجليل الأعلى (فيديو)



القدس المحتلة/سما/

 أفاد إعلام عبري، الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي، رصد إطلاق نحو 40 صاروخا من جنوب لبنان، نحو منطقة الجليل الأعلى شمالي البلاد.

وقالت قناة “12” وصحيفة “يديعوت أحرنوت” العبريتان ، عبر موقعهما الإلكتروني، إنّ الجيش “رصد إطلاق قرابة 40 صاروخا من جنوب لبنان نحو الجليل الأعلى”.

وأشار المصدران، إلى أن الجيش “اعترض نصف الصواريخ، فيما سقط النصف الآخر في مناطق مفتوحة”.

وبحسب صحيفة “يديعوت أحرنوت” دوت صافرات الإنذار في مدينة صفد، الواقعة بالجليل الأعلى.

من جهته، أعلن “حزب الله” في بيان تزامن مع التقارير العبرية، أن مقاتليه “قصفوا القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع لقيادة منطقة الشمال الإسرائيلية بعشرات الصواريخ”.

وفي وقت سابق الخميس، تحدثت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن إصابة مستوطنة في صفد، أثناء هروبها إلى أحد الملاجئ، دون ذكر أي تفاصيل حول الواقعة أو طبيعة الإصابة.

الأكثر قراءة اليوم

الإعلام العبري يزعم : مصر والإمارات تستعدّان لمُشاركةٍ “مشروطة” في القوّة الأمنية بغزة وبلينكن يتحرّك سِرًّا

ليلة القبض على نتنياهو! إسرائيل مُستنفرة خشية أوامر اعتقال لاهاي لرئيس الوزراء وغالانت..

صورة لجنود إسرائيليين يدوسون العلم السعودي تشعل منصات التواصل الاجتماعي

محامو نتنياهو يتذرعون بالحرب لطلب تأجيل محاكمته بقضايا فساد

"هآرتس": "الجيش" بحاجة إلى 8000 جندي فوراً لتغطية خسائره خلال الحرب على غزة

"ميدل إيست آي":"إسرائيل" دمّرت كل مقابر غزة ما عدا البريطانية

هولند تستدعي السفير الإسرائيلي على خلفية شبهات التجسس على المحكمة الجنائية الدولية

الأخبار الرئيسية

8-39-730x438

ّإعلام إسرائيلي: نتنياهو سيعرض في الكونغرس الأمريكي موقفاً يلحظ حلاً دبلوماسياً وتطبيعاً مع الرياض

كندا تفرض عقوبات على 7 أفراد و5 كيانات لدعمهم اعتداءات مستعمرين بالضفة.. وبن غفير يعلق

photo_2024-06-27_16-52-09

مسؤول إسرائيلي: لسنا مستعدين لإخلاء الشمال بحال الحرب مع لبنان

"إيكونوميست": رصيف بايدن العائم مثل دبلوماسيته يغرق في مياه غزة

ليبرمان: "إسرائيل" تخسر الحرب في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية