أيرلندا: مظاهرة أمام “غوغل” مناهضة لمشروع “نيمبوس” مع إسرائيل (فيديو)

دبلن/سما/

نظم ناشطون في العاصمة الأيرلندية دبلن، مظاهرة احتجاجية على مشروع “نيمبوس” بين إسرائيل وشركة غوغل.

واجتمع المتظاهرون أمام مقر شركة “غوغل” في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، للتنديد بالاتفاق المبرم مع إسرائيل بقيمة 1.2 مليار دولار.

وطالب المتظاهرون غوغل بإنهاء الاتفاق، مطلقين هتافات من قبيل “قاطعوا البضائع الإسرائيلية، و”لا للتكنولوجيا من أجل الفصل العنصري”، و”لا لنيمبوس”.

ومشروع “نيمبوس” عقد بقيمة 1.2 مليار دولار، ويوفر خدمات سحابية للجيش الإسرائيلي، ما يسمح من خلالها بمزيد من المراقبة وجمع بيانات غير قانونية عن الفلسطينيين، وتسهيل توسيع المستوطنات غير القانونية.

و قالت عضو جمعية كيلدير للتضامن مع فلسطين، كارمل ديلاني، وهي مشاركة في الاحتجاج: “نحن هنا اليوم لأننا نشعر بقلق عميق من أن التكنولوجيا لدينا تستخدم لدعم الإبادة الجماعية في فلسطين”.

وأضافت: “نحن هنا اليوم لإظهار التضامن مع أكثر من 50 موظفًا في غوغل تم فصلهم في الولايات المتحدة بسبب اتخاذهم موقفًا من أجل الإنسانية”.

كما أعربت عن بالغ قلقها من استخدام مشروع نيمبوس في دعم أول إبادة جماعية بواسطة الذكاء الصناعي.

بدورها، قالت العضو في نفس الجمعية جوان كارني: “ليست أمازون وغوغل فحسب، إنما معظم شركات التكنولوجيا الكبرى تشارك في هذا المشروع”.

وأردفت: “أنا أيضا أعمل في شركة تكنولوجيا كبيرة، وأعتقد أن التكنولوجيا مجال يحتاج إلى التغيير من أجل حقوق الإنسان”.