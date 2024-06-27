سلاح الجو الإسرائيلي يتدرب على ضربات بعيدة المدى

القدس المحتلة/سما/

ذكرت صحيفة إسرائيلية أمس الخميس أن سلاح الجو الإسرائيلي يجري تدريبات مكثفة تحاكي ضربات بعيدة المدى على أهداف بعيدة، «ربما استعدادًا لاتخاذ إجراءات ضد إيران».



وذكر تقرير لصحيفة «هيوم إسرائيل» على موقعها الإلكتروني الإنكليزي، أن هذه التدريبات تأتي وسط مخاوف متزايدة من أن طهران تستغل تركيز إسرائيل الحالي على الحرب ضد حركة «حماس» في قطاع غزة وضد «حزب الله» في لبنان لتسريع برنامجها النووي.

وقالت الصحيفة إنها خصلت على تقارير خاصة بيّنت أن القوات الجوية الإسرائيلية نفذت عدة تدريبات من هذا النوع في الأسابيع الأخيرة، و»تتضمن هذه التدريبات رحلات طويلة المدى وأنشطة عملياتية تستهدف مواقع بعيدة، بمشاركة طائرات التزود بالوقود والطائرات النقل ووحدات إضافية للاستعداد للعمليات المحتملة في إيران».

تفعيل مجموعات أمنية لمواجهة «التهديد النووي الإيراني»

وأشارت إلى أن التركيز المتزايد على إيران سببه «تقييمات استخباراتية تشير إلى أن طهران تحقق تقدمًا «مقلقًا وغير مسبوق» نحو قدرات نووية عسكرية»، وأن «هذا التطور أثار مخاوف داخل المؤسسة الأمنية، مما أدى إلى إنشاء قسم خاص بإيران داخل مقر العمليات الجوية خلال الحرب الجارية».

وأضافت أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، في اجتماع مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، شدد على ضرورة الإسراع في التحرك، قائلاً: «الآن هو الوقت للوفاء بالالتزام الذي قطعته جميع الإدارات الأمريكية الأخيرة: منع إيران نووية، الوقت ينفد في هذه القضية.» وكان موقع «أكسيوس» قد ذكر الأربعاء أن إسرائيل تعيد إنشاء مجموعات عمل في مختلف الهيئات الحكومية لمناقشة التهديد النووي الإيراني، بعد أن تم تجميدها منذ حوالي 18 شهرًا. وقال التقرير أن هذه المبادرة تأتي بإشراف مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، «حيث ستعيد تشغيل ست مجموعات في الموساد، وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، وفي مجالات الاستخبارات والفضاء الإلكتروني».

و»ستركز مجموعات الموساد على البرنامج النووي والتسليح، بينما سيركز الشاباك على مكافحة حملات التأثير الإيرانية في إسرائيل. وستتعامل الفرق الأخرى مع التهديدات السيبرانية في مواجهة حزب الله والحوثيين».