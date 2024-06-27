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الاتحاد الأوروبي يحذر من استمرار الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة

الخميس 27 يونيو 2024 08:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي يحذر من استمرار الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة



بروكسل/سما/

حذر الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، من استمرار الوضع الإنساني الكارثي بقطاع غزة، "جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ نحو 9 أشهر".

جاء ذلك في تصريح صحفي لمنسق السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل، قبيل اجتماعات المجلس الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وقال بوريل إن "وقف إطلاق النار الذي أقره مجلس الأمن الدولي لم ينفذ بعد"، مؤكدا وجوب السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي تفرض إسرائيل عليه حصارا مطبقا أدى إلى حدوث مجاعة.

وأضاف المسؤول الأوروبي: "ما نراه حاليا هو استمرار للمجاعة والقصف"، موضحا أن "وقف العمل العسكري وتقديم المزيد من الدعم الإنساني لغزة، والنظر في حل سياسي هي الأمور الأكثر إلحاحا بالوقت الراهن".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفه "فورا"، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح جنوب القطاع واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري.

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