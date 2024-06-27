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ليبرمان: "إسرائيل" تخسر الحرب في غزة

الخميس 27 يونيو 2024 06:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان: "إسرائيل" تخسر الحرب في غزة



القدس المحتلة/سما/

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، قوله إن "إسرائيل تخسر الحرب في غزة"، مشددا على أن "الردع الإسرائيلي تراجع إلى الصفر".


وقال ليبرمان إن إدارة وزير الدفاع يوآف غالانت للحرب فاشلة ويتحمل المسؤولية مباشرة بعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأضاف أنه مع غياب خطة واضحة للحرب الإحباط موجود لدى الجنود والضباط في رفح والحكومة غير قادرة على اتخاذ قرار وعاجزة عن تحقيق نصر في الجنوب والشمال. 

وبينما دخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ265 مع استمرار القصف على مختلف مناطق القطاع، لا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا مستمرا وتبادلا للقصف مع تصاعد حدة الاشتباكات.

وفي هذا السياق، أفاد موقع Ynet الإسرائيلي بأن المستشفيات في الشمال تستعد لسيناريو الحرب ضد "حزب الله"، وتقوم حاليا باستكمال الاستعدادات النهائية.

يأتي ذلك، في وقت قال وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غالانت الأربعاء في ختام زيارته لواشنطن إن تل أبيب "لا تريد حربا" ضد "حزب الله" لكن بإمكانها أن تلحق "ضررا جسيما بلبنان".

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