نائب جمهوري بمجلس النواب الأمريكي يطالب إدارة بايدن بإغلاق رصيف مساعدات غزة

واشنطن/سما/

كتب الجمهوري مايك روجرز رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي رسالة إلى إدارة الرئيس جو بايدن يطالبها رسميا بإغلاق رصيف المساعدات الذي أقامته واشنطن قبالة ساحل غزة، واصفا العملية بأنها غير فعالة ومحفوفة بالمخاطر ومضيعة للمال.

كان بايدن قد أعلن في مارس آذار، في استجابة لتهديد المجاعة في قطاع غزة، إقامة الجيش الأمريكي الرصيف البحري العائم قبالة ساحل القطاع كوسيلة لإدخال الأغذية وإمدادات الإغاثة الأخرى.

وأُسند للجيش الأمريكي مهمة تشغيل الرصيف حتى نهاية يوليو تموز، لكن إيزوبيل كولمان نائبة مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للسياسات والبرامج قالت هذا الأسبوع إن الإدارة ربما تسعى إلى تمديد عمل الرصيف البحري لشهر آخر على الأقل.

وكتب روجرز في رسالة “أحث الإدارة على وقف هذه العملية الفاشلة فورا قبل أن تقع كارثة أخرى وأدعوها لدراسة وسائل بديلة لإرسال المساعدات الإنسانية عبر البر والجو”.

ولم ترد تقارير سابقة عن الرسالة التي أُرسلت إلى جيك سوليفان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض ووزير الدفاع لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن.

(رويترز)