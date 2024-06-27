المجلس النرويجي للاجئين يحذر من مجاعة وسط وجنوب غزة

وكالات/سما/

حذر المجلس النرويجي للاجئين، الخميس، من مجاعة وشيكة وسط وجنوب قطاع غزة الذي يشهد حربا إسرائيلية مدمرة منذ 9 أشهر.



جاء ذلك في بيان، تحدث فيه مسؤول التعليم بالمجلس، ماجد القيشاوي، عن آخر تحديث للأوضاع في قطاع غزة.



وأوضح القيشاوي أن “الناس بدأوا يعانون من المجاعة في المنطقة الوسطى وفي الجنوب”.



وأضاف أن “كل المؤشرات تقول إننا سنصل إلى مرحلة لن يجد السكان فيها شيئا يأكلونه، إذا ظل معبر رفح، المصدر الرئيسي للإمدادات الغذائية، مغلقا”.

وأكد أن “الإمدادات الغذائية القليلة الموجودة في غزة لا يمكن أن تستمر إلى الأبد”.

وأوضح المجلس أن “الاستجابة الإنسانية جنوب وادي غزة وصلت إلى حد التوقف تقريبا، نتيجة تصاعد المخاوف الأمنية ونقص الإمدادات، وتحديات التنسيق التي تواجه المنظمات الإنسانية”، وفق البيان.



وشدد على أنه “مع استمرار تزايد الاحتياجات في القطاع، تتضاءل قدرة العاملين في المجال الإنساني على الاستجابة”.



وذكر القيشاوي أن “تكاليف المعيشة ترتفع بشكل لا يمكن تصوره، وتكلفة بعض المواد زادت 15 ضعفا على الأقل”.

وأضاف: “لا يمكننا العثور على المواد الأساسية مثل مستلزمات النظافة التي اختفت من السوق بسبب الانخفاض الحاد في وصول المساعدات والشاحنات التجارية”.

وأوضح أن “الأشخاص المقيمين قرب ساحل غزة يستخدمون مياه البحر للغسيل والاستحمام والشرب”.



كما “يأكل معظم الأطفال والناس الأطعمة المعلبة أو المعكرونة، لأنها ما يستطيعون تحمل تكلفته”، وفق المتحدث.



وأشار مسؤول التعليم بالمجلس إلى أن “معظم الأطفال يضطرون إلى العمل لمساعدة أسرهم، ما قد يعرضهم لخطر العنف والاستغلال”.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 124 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.



وتواصل قوات الاحتلال هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح جنوبي القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.