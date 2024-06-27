أيرلندا تحذر مواطنيها من السفر إلى لبنان

دبلن/سما/

دعت أيرلندا مواطنيها الخميس، إلى مغادرة لبنان وإلغاء رحلاتهم إليه نظرا للتوتر المتصاعد على الحدود بين “حزب الله” وإسرائيل.

وحذرت الخارجية الإيرلندية في بيان من احتمالية زيادة التوتر على الحدود ما قد يزيد من صعوبة مغادرة لبنان، داعية كافة رعاياها للمغادرة على متن الرحلات المستمرة حاليا.

كما حذرت الخارجية رعاياها من السفر إلى لبنان، مشيرة إلى عدم تواجد سفارة لإيرلندا في العاصمة بيروت.

ولفتت إلى تواجد قنصلية فخرية فقط في بيروت، مطالبة رعاياها بالاتصال مع سفارة أيرلندا بالعاصمة المصرية القاهرة في حالات الطوارئ.



وفي الأسابيع الأخيرة، زادت حدة التصعيد بين إسرائيل و”حزب الله”؛ ما يثير مخاوف من اندلاع حرب شاملة، لاسيما مع إعلان الجيش الإسرائيلي قبل أكثر من أسبوع “المصادقة” على خطط عملياتية لـ”هجوم واسع” على لبنان.

وطلبت دول مثل الولايات المتحدة وروسيا وكندا وألمانيا وهولندا من مواطنيهما مغادرة لبنان فورا؛ بسبب خطر التصعيد المحتمل على الحدود مع إسرائيل.

يذكر أن إسرائيل تحتل منذ عقود أراضٍ لبنانية في الجنوب، وهضبة الجولان السورية، فضلا عن الأراضي الفلسطينية.

وتقول الفصائل التي تشتبك مع الجيش الإسرائيلي من لبنان، إنها تتضامن مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر الماضي لحرب إسرائيلية بدعم أمريكي مطلق.

وحتى الخميس، خلفت الحرب على غزة أكثر من 124 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.