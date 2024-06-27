"القسام" تعلن عن قتلى وجرحى بصفوف الجيش الإسرائيلي في رفح

غزة/سما/

أعلنت كتائب القسام، اليوم الخميس، عن استهداف آلية إسرائيلية واشتعال النيران فيها غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مؤكدة وقوع عدد من القتلى والجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وقالت القسام في بلاغ غسكري: "استهدفنا ناقلة جند صهيونية بقذيفة "الياسين 105" واشتعال النيران فيها في الحي السعودي غرب مدينة رفح جنوب القطاع وهبوط الطيران المروحي في مكان الاستهداف لإخلاء القتلى والجرحى."

وفي بيان آخر، أعلنت كتائب القسام عن "قنص جندي صهيوني في محيط مسجد الشبيلي شرق مدينة رفح جنوب القطاع."

كما أعلنت كتائب "القسام" عن قصفها مقر قيادة جيش الاحتلال في محور نتساريم، شرقي حي الزيتون في مدينة غزة.

وقالت "القسام" إنها قصفت "غرفة قيادة العدو في محور "نتساريم" بصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم".

و"نتساريم" هو ممر يمتد من شرق قطاع غزة إلى البحر الأبيض المتوسط وتوجد فيه قوات الاحتلال لفصل شمال القطاع عن وسطه وجنوبه.

يشار إلى أن حركة حماس تطالب في كل مفاوضات لوقف إطلاق النار، بانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من محور "نتساريم".

ويتزامن قصف "القسام" على "نتساريم" بالتزامن مع خوض فصائل المقاومة اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في عدة محاور بقطاع غزة، أبرزها حي الشجاعية.