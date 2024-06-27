سفينة تجارية أبلغت عن تعرضها لمقذوف غربي الحديدة باليمن

وكالات/سما/

قالت شركة "أمبري" للأمن البحري إن "سفينة تجارية أبلغت عن تعرضها لمقذوف على بعد 84 ميلا بحريا غربي ميناء الحديدة اليمني".

وأضافت الشركة اليوم الخميس "أنه لم ترد أنباء عن إصابات أو أضرار حتى الآن".

وكانت السفينة المستهدفة متجهة إلى مدينة الدمام في شرق السعودية.

ومنذ نوفمبر، شن الحوثيون عشرات الهجمات بالصواريخ والمسيرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما للفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الحرب الدائرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.