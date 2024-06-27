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إعلام عبري يتحدث عن تفوق أحد الأسلحة الإسرائيلية على نظيرها في مصر وإيران

الخميس 27 يونيو 2024 04:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام عبري يتحدث عن تفوق أحد الأسلحة الإسرائيلية على نظيرها في مصر وإيران



القدس المحتلة/سما/

تباهت وسائل إعلام إسرائيلية باحتلال الجيش الإسرائيلي المرتبة الثامنة عالميا من حيث قوة أسلحتها المدفعية متفوقة على كل من مصر وإيران.


وكشف تصنيف جديد نشره موقع Insidermonkey، احتلال الجيش المصري المركز الرابع عشر عالميا بأكثر من 4160 قطعة مدفعية وبتقييم 0.422 نقطة، بالإضافة إلى القوات المسلحة الملكية السعودية التي احتلت المركز السادس بتقييم 0.445 نقطة.

وفي منطقة الشرق الأوسط، شمل الترتيب إيران التي احتلت المرتبة العاشرة عالميا، ثم إسرائيل التي احتلت المرتبة الثامنة عالميا من حيث قوة أسلحتها المدفعية، تليها تركيا التي احتلت المرتبة السابعة بتصنيف 0.441 نقطة.

ووفق التصنيف تمكن المغرب من الوصول إلى المركز العشرين عالميا بين الدول التي تمتلك أقوى الأسلحة المدفعية، حيث حصل الجيش المغربي على تقييم 0.393 نقطة.

واعتمد التصنيف الجديد على مزيج من الأرقام والقوة والتكنولوجيا لتحديد أقوى الأسلحة المدفعية في العالم، وتم تقييم العدد الإجمالي لوحدات المدفعية التي تمتلكها كل دولة، بغض النظر عن نوع المدفعية، سواء كانت ذاتية الدفع أو مدفع قطر أو صاروخي، بالإضافة إلى تقييم القدرات التكنولوجية لهذه الأسلحة.

ورغم التوقعات بأن الولايات المتحدة ستظل دائما في صدارة التصنيف العسكري، إلا أن كوريا الجنوبية جاءت في المركز الأول عالميا، بأكثر من 8630 قطعة مدفعية وبتقييم 0.488.

وفي هذا السياق، أشار موقع "إنسايدرمونكي" إلى أن الجيش الصيني احتل المركز الثاني عالميا، بحسب التصنيف نفسه، بإجمالي 8464 قطعة مدفعية، يليه الجيش الأمريكي الذي احتل المركز الثالث عالميا من حيث قوة المدفعية، فيما جاء الجيشان الروسي والهندي في المركز الرابع والخامس على التوالي.

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