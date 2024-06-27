الدفاع المدني بغزة: قد تتوقف مهامنا في أي لحظة

غزة/سما/

قال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، الرائد محمود بصل إن "طواقمنا لا تستطيع التعامل مع العدد الهائل من الاستهدافات وسط نفاد الوقود وقد تتوقف مهامنا في أي لحظة".

وأضاف المتحدث باسم الدفاع المدني أن "واقع المنظومة الصحية شمالي القطاع مأساوي مع استمرار العدوان الإسرائيلي".

ونوه إلى أنه "قد تتوقف مهامنا في أي لحظة بسبب شح الوقود مما يؤثر على حياة المواطنين".

وتابع أن "الاحتلال لم يدخل لطواقمنا أي لتر واحد من الوقود منذ بداية العدوان" مؤكدا "استهداف الاحتلال لطواقمنا مستمر ومخالف للقانون الدولي ويجب أن نتمتع بحصانة خلال الحرب".

وأردف: "يصعب علينا التحرك وفق الإجراءات السابقة بسبب القوة التدميرية وحجم الشهداء".

وأشار إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي يستهدف خيام ومدارس النازحين في القطاع".

وفي وقت سابق ذكر المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة أن هناك عجزا واضحا في خدمات الدفاع المدني ومن الممكن أن تتوقف الخدمة في أية لحظة.

وقال "هناك الكثير من المناشدات التي تصلنا من عوائل المفقودين تحت الأنقاض لاستخراج أبنائهم لكن للآسف لا نمتلك معدات ثقيلة للبدء بعمليات الانتشال".

ويواصل الجيش الإسرائيلي، قصفه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 37718 مواطنا، ضمن آخر حصيلة لوزارة الصحة في غزة، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.