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حصيلة جديدة لعدد شهداء غزة.. وجيش الاحتلال يقر بإصابات كبيرة في صفوفه

الخميس 27 يونيو 2024 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
حصيلة جديدة لعدد شهداء غزة.. وجيش الاحتلال يقر بإصابات كبيرة في صفوفه



غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 37765 شهيدا.

وقالت الوزارة في تحديثها اليومي، إن 86429 مصابا منذ بدء العدوان، نسبة منهم لا تزال إصاباتهم حرجة.

وخلال الساعات الـ24 الماضية، ارتكب جيش الاحتلال 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 47 شهيد و 52 إصابة.

ويتزامن ارتفاع عدد الشهداء، مع بدء جيش الاحتلال عملية توغل جديدة في حي الشجاعية وأحياء أخرى بمدينة غزة.


إصابات جديدة
وفي سياق متصل، كشفت معطيات الجيش الإسرائيلي المحدّثة الخميس، إصابة 22 جنديا بينهم 16 في الضفة الغربية، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا للمعطيات التي نشرها الجيش على موقعه الإلكتروني، فإن عدد الجنود الجرحى منذ بداية الحرب وصل إلى 3944، ارتفاعًا من 3922 يوم أمس.

وبذلك يكون عدد الجنود الجرحى خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية قد بلغ 22 جنديا.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة 16 جنديا في جنين في شمال الضفة الغربية مساء أمس الأربعاء.

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