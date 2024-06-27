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مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 17 آخرين خلال اقتحام جنين

الخميس 27 يونيو 2024 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 17 آخرين خلال اقتحام جنين



جنين/سما/

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس، بمقتل جندي وإصابة 17 آخرين خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لمدينة ومخيم جنين ليل أمس الأربعاء.


ودارت اشتباكات عنيفة بين مسلحين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية هذه الليلة في جنين، حيث تم استهداف عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية بعبوات ناسفة.

وأفادت مصادر محلية بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم فجر اليوم الخميس مدينة جنين شمالي الضفة الغربية ونشر تعزيزاته العسكرية في المدينة وأطراف مخيمها واعتقل 8 فلسطينيين، بينهم النائب في المجلس التشريعي جمال حويل.

وقالت المصادر "أصيب شاب فجر اليوم في مدينة جنين بشظايا رصاص الاحتلال في الوجه والقوات الإسرائيلية أعاقت طواقم الإسعاف من نقله إلى المستشفى".

 ونشر عشرات الجنود الإسرائيليين القناصة على أسطح المباني التجارية والمنازل وفي أحياء المدينة ومركزها التجاري وسط اندلاع مواجهات وسماع دوي انفجارات.

وأمس الأربعاء ذكر نادي الأسير الفلسطيني أن الجيش الإسرائيلي شن حملة اعتقالات بالضفة الغربية طالت 20 فلسطينيا على الأقل بينهم معتقلون سابقون، أعاد اعتقالهم بعد فترة وجيزة من الإفراج عنهم.

وأوضح نادي الأسير أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي الخليل وجنين فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظتي بيت لحم وقلقيلية رافقتها اعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم وتخريب وتدمير منازل المواطنين".

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