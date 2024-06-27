الولايات المتحدة: إسقاط التهم عن 79 موقوفا مؤيدا لفلسطين

واشنطن/سما/

أسقطت المدعية العامة لمقاطعة ترافيس في ولاية تكساس الأمريكية ديليا غارزا التهم الموجهة ضد 79 شخصا أوقفوا خلال المظاهرات التي نظمت دعما لفلسطين في جامعة تكساس.

وقالت غارزا، الأربعاء، إن التهم الموجهة إلى المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين “لا تفي بشكل كامل بتعريف الجريمة في القانون”.

ولفتت إلى أنه تم رفض الشكوى الجنائية المرفوعة ضد 79 شخصا بتهمة “الدخول إلى جامعة تكساس دون إذن”.

وأشارت المدعية إلى أن الإجراءات القانونية المتعلقة باتهامات مثل “الاعتداء” على بعض المتظاهرين ما زالت مستمرة.

من جانبها أصدرت جامعة تكساس بيانا أعربت فيه عن خيبة أملها من قرار مكتب المدعية العامة، وأنها ستواصل استخدام قوات الأمن والوسائل الإدارية لضمان سلامة الطلاب والنظام في الجامعة.

وجاء في البيان: “نرحب بحرية التعبير في الحرم الجامعي. ولا مكان لانتهاك القوانين أو القواعد لدينا”.

وسبق أن تقدمت إدارة جامعة تكساس بشكوى جنائية بحجة أن معظم المتظاهرين خلال الاحتجاجات لم يكونوا تابعين للجامعة وأن التخييم في الحرم الجامعي محظور.

واعتقلت الشرطة 79 متظاهرا في أبريل/ نيسان الفائت بناء على الشكوى التي قدمتها إدارة الجامعة.

وشهدت جامعات أمريكية وكندية وبريطانية وفرنسية وهندية، منذ أبريل/ نيسان الماضي، احتجاجات ترفض الحرب الإسرائيلية على غزة، وتطالب إدارة الجامعات بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية.

واستعانت بعض الجامعات بقوات الأمن من أجل فض الاحتجاجات وإخلاء وتوقيف المحتجين.