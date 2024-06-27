لوفيغارو: قرار إنهاء إعفاء اليهود الأرثوذكس من الخدمة العسكرية ينذر بتداعيات سياسية خطيرة على نتنياهو

باريس/سما/

توقّفت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية عند قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024، بإنهاء إعفاء اليهود الأرثوذكس المتطرفين من الخدمة لعسكرية.

واعتبرت الصحيفة أن هذا القرار الذي اتخذته المحكمة العليا الإسرائيلية قد يكون له عواقب سياسية خطيرة على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته، التي تعتمد على دعم الأحزاب الدينية.

مع ذلك، تشير “لوفيغارو” إلى أن الائتلاف الذي يقوده بنيامين نتنياهو يضم حزبين متشدّدين، يعارض قادتهما امتثال أفراد طائفتهم لهذا الالتزام.

ويعود الإعفاء الذي يتمتعون به حتى الآن إلى ولادة دولة إسرائيل، عندما سمح بن غوريون لبضع مئات من الناجين من المحرقة بدراسة التوراة، بدلاً من الانضمام إلى صفوف الجيش الإسرائيلي.

ولكن بعد مرور ستة وسبعين عاماً- تواصل “لوفيغارو”- أصبحت الجالية اليهودية الأرثوذكسية المتطرفة في إسرائيل، مدفوعة بواحد من أعلى معدلات المواليد في العالم:%13 من الإسرائيليين. ومن المتوقع أن تتضاعف، بحلول عام 2030، لتصل، حسب التوقعات الإحصائية، إلى أكثر من مليوني شخص. ويدرس حاليًا حوالي165 ألف يهودي فوق سن 18 عامًا في المدارس الدينية، حوالي63 ألفاً منهم في سن الخدمة العسكرية.

ومع ذلك- توضّح “لوفيغارو”- فقد تم وضع الجيش الإسرائيلي تحت الاختبار لمدة تسعة أشهر تقريبًا: الحرب على قطاع غزة، والوضع المتفجر في الضفة الغربية المحتلة، والتوترات المتزايدة في شمال البلاد. وهي اليوم بحاجة إلى الأسلحة. واضطر إلى أن يقرر تمديد مدة الخدمة العسكرية، وتمديد فترة جنود الاحتياط، الذين يشكلون عنصراً أساسياً في صفوفه.

وهذا النظام ذو المستويين- تتابع “لوفيغارو ”- يغذي لدى الإسرائيليين شعوراً بالظلم والاستياء تجاه اليهود المتشددين. وهو أيضًا مصدر للخلاف بين اليهود الأرثوذكس المتطرفين واليهود الصهاينة المتدينين الذين، على الرغم من قربهم الروحي، يعتبرون الكفاح المسلح دفاعًا عن إسرائيل واجبًا دينيًا.

وقد سقط العديد من أفراد هذا المجتمع منذ بداية الحرب. ومع ذلك، فإن لديهم أيضًا حزبين داخل ائتلاف نتنياهو: الحزب الصهيوني الديني، الذي يتولى زعيمه بتسلئيل سموتريتش منصب وزير المالية. وحزب القوة اليهودية، الذي يتولى زعيمه إيتمار بن غفير، منصب وزير الأمن القومي.

ومضت “لوفيغارو” معتبرة أن حكم المحكمة العليا لا يشكل مفاجأة بالمعنى الدقيق للكلمة.. فمنذ عام 1998، قامت بشكل منهجي بإلغاء القوانين التي حاولت وضع حجر على الإعفاء الذي منحه بن غوريون. ويقوم على مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون. ولذلك حاولت الحكومات المتعاقبة التوصل إلى اتفاق. وانتهى قانون الإعفاء المؤقت الأخير منذ عام. وفي غياب الحل حصلت حكومة نتنياهو على التأجيل الذي انتهى في فصل الربيع. وكان ينتظر قراراً جديداً من القضاة.

ولمحاولة حل المشكلة، تتم حاليًا مناقشة قانون في الكنيست، لكنه يثير خلافات داخل ائتلاف نتنياهو. ويؤيد أعضاء نافذون في حزب الليكود، حزب “بيبي”، إنهاء الإعفاء، بمن فيهم يوآف غالانت، وزير الجيش الحالي.

لكن الأرثوذكس المتطرفين يعارضون القرار، توضح “لوفيغارو”، مشيرة إلى انتقاد زعيم حزب “يهدوت هتوراة المتحد” الحريدي، يتسحاق غولدكنوبف، لما وصفه بأنه “قرار متوقع ومؤسف ومخيب للآمال (…)، قائلا: “ تأسست دولة إسرائيل لتكون موطناً للشعب اليهودي الذي تعتبر التوراة أساسه. التوراة المقدسة سوف تنتصر” .

أما أرييه درعي، زعيم حزب شاس، الحزب اليهودي المتطرف الآخر، فقد ظل صامتاً. هذا الصديق المقرب لنتنياهو، الحليف الثمين، شعر ببرودة قبل بضعة أيام بسبب رفض مشروع قانون كان سيسمح له بالتأثير على تعيينات القضاة في المحاكم الحاخامية، تقول “لوفيغارو”.

من جانبها، رحبت شخصيات معارضة بهذا القرار. كما رحبت به المنظمات المدنية، مثل حركة “الإخوة في السلاح” الاحتياطية ومنظمة الحكومة الجيدة. وفي مقدمة هذه المعركة، كانوا في أصل الإجراءات القانونية، التي انتهت يوم الثلاثاء.

ولن يكون لهذا القرار تأثير فوري على تجنيد الشباب اليهود المتشددين، توضح “لوفيغارو”: فالمحكمة العليا تترك للجيش مهمة تنظيمه. ولكن ينبغي أن يكون له عواقب مالية على المدارس الدينية، التي يستفيد طلابها من الإعانات.

سيتعين على بنيامين نتنياهو أن يستعين بكل مهاراته للعثور على الحل الأمثل، حيث إن بقاء حكومته يعتمد على ذلك، تختم “لوفيغارو”.