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7 شهداء وعشرات الجرحى حصيلة أولية لقصف الشجاعية (صور وفيديو)

الخميس 27 يونيو 2024 03:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
7 شهداء وعشرات الجرحى حصيلة أولية لقصف الشجاعية (صور وفيديو)



غزة/سما/

قال المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل، الخميس، إن 7 فلسطينيين استشهدوا وأصيب العشرات جراء القصف الإسرائيلي المكثف على حي الشجاعية شرق مدينة غزة في حصيلة أولية.


وأضاف بصل،: “حتى الآن وصل 7 شهداء وعشرات الجرحى للمستشفى المعمداني بمدينة غزة، وما زال عدد آخر من الشهداء في الطرقات والمنازل”.


وأوضح أن طواقم الدفاع المدني يتعذر عليها الوصول لـ”انتشال الشهداء والجرحى” جراء كثافة القصف الجوي والمدفعي.

وأفاد نقلا عن سكان حي الشجاعية، أن عددا من المواطنين ما زالوا محاصرين داخل الحي من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.


ووصف الأوضاع في حي الشجاعية بـ”الصعبة والأليمة في ظل استمرار عمليات القصف وإلقاء عشرات الصواريخ على المنازل المأهولة بالسكان”.


ويشهد حي الشجاعية منذ ساعات الصباح قصفا جويا ومدفعيا مكثفا تزامن مع توغل محدود للآليات العسكرية شرق المدينة.


وفي وقت لاحق من بدء العملية، طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي جميع السكان والنازحين بإخلاء أحياء شرق مدينة غزة منها الشجاعية والتفاح.وزعم أفيخاي أدرعي، متحدث جيش الاحتلال على منصة إكس قائلا: “من أجل سلامتكم، عليكم الإخلاء بشكل فوري جنوبًا على شارع صلاح الدين إلى المنطقة الإنسانية”، وفق ادعائه.


وأفاد شهود عيان، أن الجيش لم ينذرهم بالإخلاء قبل بدء العملية المكثفة.


وفي المرات التي ينذر فيها جيش الاحتلال وسكان المناطق التي يعتزم تنفيذ عملية عسكرية فيها، يتعمد استهدافهم سواء خلال عملية النزوح أو بعد وصولهم للمناطق التي يطالبهم بالتوجه عليها بزعم أنها آمنة.


ومن حين لآخر، تتقدم الآليات الإسرائيلية في مناطق مختلفة من محافظة غزة لتنفيذ عمليات عسكرية ومن ثم تتراجع بعد ساعات أو أيام.
وتتسبب العمليات العسكرية عادة باستشهاد وجرح عشرات الفلسطينيين، فضلا عن التسبب بدمار واسع في المناطق التي تتوغل فيها.

 

 

ارتفاع ضحايا العدوان إلى 37 ألفا و 765شهيدا

من جهتها،  أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم   الخميس ، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 37  ألفا و765  شهيداو86 ألفا و429  مصابا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة ، في بيان صحافي اليوم:” ارتكب الاحتلال الإسرائيلي  ثلاث مجازر  ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها  للمستشفيات 47  شهيدا و52  إصابة خلال الـ  24 ساعة الماضية”.

وأضافت أنه في “اليوم الـ  265  للعدوان الإسرائيلي  المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع  طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

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