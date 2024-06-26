غزة: شهداء وإصابات ودمار وحرائق بغارات إسرائيلية مكثفة على المنازل والمدارس والمجاعة تفتك بالسكان

غزة /سما/

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف منازل في مناطق متفرقة من قطاع غزة ومدرسة تؤوي نازحين بمدينة خان يونس (جنوب).

وأفاد شهود عيان ومصادر ميدانية، أن الجيش الإسرائيلي قصف منذ ليل الأربعاء وفجر الخميس عددا من المنازل في المنطقة الغربية لمدينة رفح (جنوب).

وقال نقلا عن شهود عيان إن الجيش أحرق منازل في حي البرازيل غرب رفح.

وذكرت مصادر طبية في مستشفى غزة الأوروبي (جنوب) للأناضول، أن “عددا من الشهداء والجرحى وصلوا المستشفى جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق بمدينة رفح”.

وفي مدينة خان يونس، استهدفت الطائرات الإسرائيلية مدرسة الخنساء في بلدة عبسان (شرق) والتي تؤوي نازحين فلسطينيين ما أسفر عن إصابة عدد منهم، وفق إفادة مصادر ميدانية للأناضول.

كما قصفت الآليات المدفعية بشكل مكثف منطقة خزاعة شرق خان يونس، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى أيضا/ فيما تفتك المجاعة بجميع السكان وخاصة شمالي القطاع.

وفي محافظة غزة، قال جهاز الدفاع المدني الفلسطيني إن الطائرات الإسرائيلية قصفت صباح الخميس، 5 منازل في حيي الصبرة (جنوب) والشجاعية (شرق).

وتشن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 124 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.