الإعلام العبري يكشف التفاصيل المرعبة لكمين جنين الليلة الماضية…

القدس المحتلة/سما/

كشف تحقيق أولي للجيش الاحتلال عن الكمين الذي نصبه المقاتلون، للجنود أثناء اقتحامهم مدينة جنين ليلا واسفر عن مقتل جندي وإصابة 16 آخرين.

وأفاد التحقيق بأن عبوتين دفنتا على على عمق متر ونصف تحت الأرض، لم يتم اكتشافهم انفجرت الاولى في سيارة إسعاف عسكرية أوقعت عدد من الاصابات . وتم استدعاء دورية للمساعدة في علاجهم وإنقاذهم، وعندما وصلوا وقع انفجار كبير آخر يبدو أنه تم تنفيذه عن بعد من قبل المسلحين الذين كانوا يجهزون المكان وكانوا يراقبونه، ونتيجة للانفجار الثاني قُتل الجندي وجرح الآخرون .



وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيليّ بأن أحد جنود الاحتلال أصيب بجراح خطيرة، فيما أُصيب 5 جنود آخرين بجراح متوسطة الخطورة، بينهم ضابط؛ كما أصيب 10 عناصر آخرين بجيش الاحتلال بجراح طفيفة، بينهم ضابط كذلك.