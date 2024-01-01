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إعلام إسرائيلي ينشر لقطات لدمار كبير لحق بمبان شمال فلسطين المحتلة

الأربعاء 26 يونيو 2024 11:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام إسرائيلي ينشر لقطات لدمار كبير لحق بمبان شمال فلسطين المحتلة



بيروت/سما/

نشرت وسائل إعلام عبرية صورا ومقطع فيديو تظهر دمارا كبيرا لحق بمبان شمالي فلسطين المحتلة، جراء استهدافها بصواريخ "حزب الله"، فيما أصدر الأخير عدة بيانات حول عملياته اليوم الأربعاء.

ونشرت صفحات إخبارية محلية إسرائيلية صورا لمنزل في مستوطنة أفيفيم، أصيب في وقت سابق من اليوم بصواريخ مضادة للدروع أطلقت من جنوب لبنان.


كما نشرت لاصفحات الإخبارية العبرية صورا ومقطع فيديو يظهرون دمارا وحرائق في مبان في مستوطنة المطلة، عقب استهدافها من قبل "حزب الله".


من جهته، أصدر "حزب الله" بيانات عدة عن عملياته التي نفذها ضد إسرائيل اليوم، وجاء فيها أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة":

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024، ‏مبان يستخدمها جنود العدو في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة، مما ‏أدى إلى اشتعال النيران فيها ووقوع من بِداخلها بين قتيل وجريح، وذلك ردا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا استهداف مبان ‏في بلدتي الخيام وكفرشوبا".

- "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 16:30 من بعد ظهر اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024 ‏التجهيزات التجسسية في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابة مباشرة مما ‏أدى إلى تدميرها". ‏

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024، مبنى يستخدمه جنود ‏العدو في مستعمرة إيفن مناحم بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة، وذلك ردا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا في عيتا ‏الشعب".‏

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024، مبنى يستخدمه جنود العدو ‏في مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابة مباشرة، وذلك ردا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا في بلدة بنت ‏جبيل".

- "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‎07:30‌‏ من عصر اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024، موقع ‏العاصي بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة". ‏

- "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:45 من عصر اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024، موقع ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية، وأصابوه إصابة مباشرة". ‏

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