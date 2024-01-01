مشاهد تكشف تفاصيل دقيقة حول الرصيف البحري بغزة منذ وصوله وحتى تفكيكه (فيديو)‏

واشنطن/سما/

بثت قناة الجزيرة مشاهد تظهر توثيقها للرصيف البحري العائم، الذي بنته الولايات المتحدة، على ساحل قطاع غزة، منذ لحظة وصول القطع البحرية الحربية وحتى تفككه، نتيجة ارتفاع الأمواج.



وتكشف اللقطات، عن رصد دقيق لكافة التحركات الأمريكية في البحر، وكيفية تركيب الرصيف، فضلا عن مشاهد لكافة الجنود الأمريكيين الذين تواجدوا في المكان، وتحركوا على الرصيف خلال عمليات التركيب.



ورصدت المشاهد كافة الشاحنات التي تحركت على الرصيف البحري، فضلا عن تركيب القوات الأمريكية منظومة فالنكس المضادة للمسيرات، والتي تركب عادة على القطاع البحرية، إضافة إلى لقطات توثق تفكيك المنظومة بعد فشل الرصيف وتفككه.



ووثقت الكاميرا كذلك السفن الحربية التي قامت بنقل الرصيف إلى ميناء أسدود، بعد تفككه، لمحاولة إصلاحه وإعادته إلى قطاع غزة.



وكان برنامج الأغذية العالمي نقل وتوزيع المساعدات عبر الرصيف الأمريكي العائم في غزة، بسبب مخاوف تتعلق بسلامة موظفي البرنامج.



وقالت مديرة برنامج الأغذية العالمي، إن توزيع المساعدات الإنسانية من الرصيف الأمريكي قبالة غزة توقف مؤقتا، بسبب مخاوف تتعلق "بسلامة موظفينا".



وكشفت سيندي ماكين، أن توقف العمل في توزيع المساعدات جاء عقب تعرض اثنين من مستودعات مؤسستها في غزة لقصف صاروخي وإصابة أحد الموظفين، لكنها أكدت أن العمل ما زال مستمرا في أجزاء أخرى من قطاع غزة.



ودعت ماكين إلى وقف إطلاق فوري حتى يتسنى تدفق المساعدات من البرنامج الأممي والمنظمات الأخرى إلى غزة على نطاق واسع، وفق ما صرحت به لقناة "سي بي سي" الأمريكية.



وأعادت القوات الأمريكية تثبيت الرصيف العائم قبالة سواحل قطاع غزة الجمعة، وذلك بعد أيام من سحبه نحو ميناء أسدود لإجراء عمليات إصلاح وتأهيل له.





وفي الـ25 من الشهر الماضي، انفصل جزء من الرصيف الأمريكي العائم، وجرفته الأمواج صوب مدينة أسدود الساحلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وتم افتتاح الميناء العائم رسميا منتصف الشهر الماضي لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وسط مطالبات دولية بإعادة فتح المعابر البرية وفي مقدمتها معبر رفح البري لإدخال المزيد من المساعدات إلى القطاع المنكوب جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم المستمر منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.



وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن لأول مرة عن خطط إنشاء الميناء العائم في أوائل آذار/ مارس، في ظل تعطيل الاحتلال تسليم المساعدات عن طريق البر، ما فاقم الأوضاع الإنسانية المتردية في غزة.



وتواصل قوات الاحتلال ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 264 على التوالي، وسط وضع إنساني كارثي؛ نتيجة انتشار الجوع ونزوح معظم السكان.