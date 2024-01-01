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ألمانيا تدعو مواطنيها إلى مغادرة لبنان "بشكل عاجل"

الأربعاء 26 يونيو 2024 11:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
ألمانيا تدعو مواطنيها إلى مغادرة لبنان "بشكل عاجل"



برلين/سما/

دعت ألمانيا الأربعاء، مواطنيها إلى مغادرة لبنان في أقرب وقت، نظرا إلى خطر التصعيد في العنف بين "إسرائيل" وحزب الله.

وحدثت الخارجية الألمانية، اليوم الأربعاء، توجيهاتها بشأن السفر إلى لبنان قائلة "يطلب بشكل عاجل من المواطنين الألمان مغادرة لبنان".

وأضافت أنه "يمكن للتوترات البالغة الحالية عند المنطقة الحدودية مع إسرائيل أن تشهد مزيدا من التصعيد في أي لحظة".


وتابعت أن هناك أيضا "خطرا متزايدا لوقوع هجمات إرهابية" في لبنان قد تستهدف الغربيين أو الفنادق الكبيرة.
وحذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنابينا بيربوك، الثلاثاء، من أن أي "سوء تقدير" يمكن أن يشعل حربا شاملة بين إسرائيل وحزب الله، داعية إلى "أقصى درجات ضبط النفس" في ظل ارتفاع منسوب التوتر.

وقالت بيربوك في تصريحات نشرتها على منصة "إكس" "مع كل صاروخ يعبر الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، يزداد خطر أن يؤدي سوء تقدير الى اندلاع حرب".

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