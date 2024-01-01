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هولند تستدعي السفير الإسرائيلي على خلفية شبهات التجسس على المحكمة الجنائية الدولية

الأربعاء 26 يونيو 2024 10:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
هولند تستدعي السفير الإسرائيلي على خلفية شبهات التجسس على المحكمة الجنائية الدولية



أمستردام/سما/

استدعت الخارجية الهولندية السفير الإسرائيلي لدى هولندا مودي إفرائيم على خلفية ظهور تقارير إعلامية عن تجسس الاستخبارات الإسرائيلية على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الهولندية إن السفير الإسرائيلي "تمت مطالبته بتقديم توضيح بشأن الادعاءات الواردة في المقالات" التي نشرتها صحيفة "الغارديان" البريطانية بالتعاون مع مجلة "+972" وموقع "لوكال كول" الإسرائيليين.

وأضاف المتحدث أنه خلال اللقاء بمقر الخارجية الهولندية "تم التعبير عن مخاوف هولندا".

ولم يكشف المتحدث عن مزيد من التفاصيل. ولم تعلق السفارة الإسرائيلية في هولندا على الموضوع.


وجاء الكشف عن الاجتماع مع السفير الإسرائيلي ردا على استفسارات أعضاء البرلمان الهولندي على خلفية نشر تحقيق "الغارديان" و"+972" و"لوكال كول".

وحسب تقرير وسائل الإعلام المذكورة، فإن الاستخبارات الإسرائيلية كانت تحاول عرقلة عمل مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والتأثير عليه وترهيبه خلال فترة السنوات التسع الأخيرة.

ويشار إلى أن هولندا التي تستضيف المحكمة الجنائية الدولية ملتزمة بحماية سلامة وأمن المحكمة وكوادرها، وضمان عدم تعرضها لأي نوع من التدخل.

ودعت النائبة في البرلمان الهولندي عن تحالف الخضر وحزب العمل كاتي بيري إلى إجراء تحقيق في ما إذا كانت السفارة الإسرائيلية متورطة في أي أنشطة سرية على الأراضي الهولندية.

ويأتي ذلك على خلفية دعوة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يواف غالانت إلى جانب قادة حركة "حماس"، متهما اياهم بارتكاب "جرائم حرب".

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