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هولندا تحث مواطنيها على مغادرة لبنان خوفا من تصعيد الحرب

الأربعاء 26 يونيو 2024 09:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
هولندا تحث مواطنيها على مغادرة لبنان خوفا من تصعيد الحرب



أمستردام/سما/

حثت وزارة الخارجية الهولندية، الأربعاء، مواطنيها على مغادرة لبنان، بسبب ما اعتبرته "خطر التصعيد" بين هذا البلد العربي و"إسرائيل".

وقالت الخارجية الهولندية، في بيان عبر منصة "إكس"، إن "الوضع (في لبنان) أصبح غير مستقر على نحو متزايد مع خطر تصعيد الصراع بين إسرائيل وحزب الله".

واعتبرت أن الوضع في لبنان "غير آمن" و"لا يمكن التنبؤ بمآلاته".

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان - أبرزها "حزب الله" - مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل بين البلدين خلف مئات القتلى والجرحى، غالبيتهم بالجانب اللبناني.

وفي الأسابيع الأخيرة، زادت حدة التصعيد بين تل أبيب و"حزب الله"، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب شاملة، لاسيما مع إعلان الجيش الإسرائيلي مؤخرا "المصادقة" على خطط عملياتية لـ"هجوم واسع" على لبنان.

ويرهن "حزب الله" وقف هجماته على إسرائيل بإنهاء الأخيرة حربا تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي؛ ما أسفر عن أكثر من 124 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.

وفي الأيام الأخيرة، دعت العديد من الدول الأوروبية والإقليمية رعاياها إلى مغادرة لبنان بسبب احتمالات شن إسرائيل حربا واسعة على لبنان.

فقد وجهت مقدونيا الشمالية، الأحد الماضي، أول نداء من دولة أوروبية إلى مواطنيها لمغادرة لبنان.

واتخذت كندا الخطوة ذاتها، الثلاثاء، بينما دعت الكويت في 21 يونيو/ حزيران الجاري كافة مواطنيها بالعدول عن زيارة لبنان في الوقت الحالي.

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