  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

بادعاء التحريض.. لائحة اتهام إسرائيلية ضد خطيب المسجد الأقصى

الأربعاء 26 يونيو 2024 09:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
بادعاء التحريض.. لائحة اتهام إسرائيلية ضد خطيب المسجد الأقصى



القدس المحتلة/سما/

قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، الأربعاء، لائحة اتهام ضد خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري (85 عاما)؛ بداعي "التحريض".

وخلال السنوات الأخيرة، تعرض الشيخ صبري مرارا للاعتقال والاستدعاء للتحقيق والإبعاد عن المسجد الأقصى ومحيطه والمنع من السفر.

وقال محاميه خالد زبارقة للأناضول: "قدمت السلطات الإسرائيلية لائحة اتهام إلى محكمة الصلح في القدس بحق الشيخ عكرمة صبري؛ بادعاء التحريض والتماهي مع الإرهاب".

وأوضج أنه "تم تقديم اللائحة على إثر كلمة ألقاها الشيخ صبري عندما قدم واجب العزاء لشهداء جنين (شمالي الضفة الغربية المحتلة)، إذ يعتبرون أن خطاب الشيخ هو تماهٍ مع الإرهاب".

وبوتيرة يومية، يقتحم الجيش الإسرائيلي بلدات ومدن بالضفة الغربية المحتلة، حيث يداهم منازل ويعتقل ويعتدي على فلسطينيين ويقتل آخرين بادعاء أنهم مطلوبين أمنيا.

واستدرك زبارقة: "لكن الشيخ قدم واجب العزاء لأهالي الشهداء بموت أبنائهم مستخدما كلمات المواساة والتعزية التي يقولها الجميع".

زبارقة أكد أن تقديم لائحة الاتهام هو "أحد أنواع الحرب الدينية التي تشنها السلطات الإسرائيلية على المفاهيم الدينية الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة".

وتابع: "لذلك إسرائيل تحارب بشكل تصادمي هذه المفاهيم الدينية، وهذا غير مسبوق في القانون الجنائي المحلي أو الدولي".

واستطرد: "المعروف ضمنا أن المفاهيم الدينية هي دائما خارج نقاش القانون الجنائي، ولا يسري عليها لأنها مفاهيم مستمدة من الإيمان والعقيدة".

وشدد على أنه "لا يجوز للسلطات تجريم المفاهيم الدينية أو محاولة تجريمها ووضعها على طاولة الجهاز القضائي".

وأفاد بوجود "انفلات واضح عند السلطات الإسرائيلية، فسلوكها منفلت يعمل بهستيريا ويحاول أن يضرب في كل مكان بدون عقلانية".

** صوت القدس

وحسب زبارقة فإن "الشيخ عكرمة صبري هو صوت المسجد الأقصى وصوت القدس وصوت المجتمع الفلسطيني المحلي والعالمي، وهم يريدون إسكات هذا الصوت بواسطة لوائح الاتهام ظنا أنهم يستطيعون أن يسكتوه".

واستدرك: "ولكن الشيخ عكرمة صبري شخصية رسمية واعتبارية تقوم بدورها الديني والاجتماعي والفكري والعلمي في قضية القدس والأقصى والمجتمع الفلسطيني ككل".

وأضاف: "نعتقد أن هذه ملاحقة سياسية مدفوعة من المجموعات الإسرائيلية المتطرفة، التي أصبحت جزء لا يتجزأ من الحكومة، ولذلك غابت الإجراءات الاعتبارات القانونية الحقيقية وحلت محلها الاعتبارات السياسية".

زبارقة حمَّل السلطات الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة عن سلامة الشيخ صبري؛ لأن مجرد تقديم لائحة الاتهام المفبركة بحقه يعتبر تحريض على استهدافه".

ولفت إلى أنه "بعد تقديم لائحة الاتهام، ستحدد المحكمة جلسة لعرض اللائحة، وبعدها سنقوم بالإجراءات القانونية داخل أروقة المحاكم لدحض ما ورد فيها".

ويأتي هذا التطور بينما تشن إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حربا مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتكثف اعتداءاتها على الضفة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تكثف إجراءاتها لتهويد القدس الشرقية، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.

ويتمكسون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استنادالى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967 ولا بضمها في 1981.

الأكثر قراءة اليوم

أحزاب إسرائيلية تعتزم الانسحاب من حكومة نتنياهو

الاحتلال الإسرائيلي يطلق كلبا بوليسيا على مسنة فلسطينية في جباليا (شاهد)

نفتالي بينيت يطالب الإسرائيليين بعدم مغادرة البلاد

بلومبرغ": العملية في جبهة لبنان قد تدفع "إسرائيل" نحو الكارثة ونتنياهو يخطط لاحتلال طويل الامد لقطاع غزة

غالانت منتقدا نتنياهو: الخلافات مع واشنطن نحلها في الغرف المغلقة.. والأخير يرد

وزير إسرائيلي: قرار فرض التجنيد على الحريديم يقود لتقسيم البلاد إلى دولتين

"معاريف" : صدام قوي بين مصر وإسرائيل حول معبر رفح وسيطرة الاحتلال على محور فيلادلفيا

الأخبار الرئيسية

20240626050220

غالانت منتقدا نتنياهو: الخلافات مع واشنطن نحلها في الغرف المغلقة.. والأخير يرد

thumbs_b_c_4e32b9af56a9dc93bef8ef26177c6789

نفتالي بينيت يطالب الإسرائيليين بعدم مغادرة البلاد

جنرال إسرائيلي: الحرب على غزة بلا هدف وتستنزفنا.. ورحلة غالانت إلى واشنطن أملنا السياسي الأخير

667bfc73423604728110d137 (1)

الصفدي: لن ننظف وراء نتنياهو..

بن غفير: تقليص مخصصات طعام الأسرى "إجراء ردعي"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية