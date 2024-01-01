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"حفر نفق وتجهيز ألغام وتفجيرها".."القسام" تبث لقطات من استهدافها لـ"ميركافا" إسرائيلية (فيديو)

الأربعاء 26 يونيو 2024 09:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حفر نفق وتجهيز ألغام وتفجيرها".."القسام" تبث لقطات من استهدافها لـ"ميركافا" إسرائيلية (فيديو)



القدس المحتلة/سما/

عرضت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد من استهدافها لدبابة "ميركافا" ضمن قوة إسرائيلية مدرعة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.


عرضت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد من استهدافها لدبابة "ميركافا" ضمن قوة إسرائيلية مدرعة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأظهر الفيديو لحظة رصد الآليات العسكرية الإسرائيلية، وأبانت اللقطات قيام مقاتلي "القسام"بحفر نفق تحت أسفل طريق الآليات وتجهيز الألغام المستخدمة في عملية التفجير.

كما وثق الفيديو لحظة تنفي علمية التفجير، مبينا حفرة كبيرة وآثار دمار عقب العملية.

واليوم الأربعاء، أعلنت كتائب "القسام" أنها "دكت القوات الصهيونية المتوغلة جنوب حي تل السلطان غرب مدينة رفح بقذائف الهاون".

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