الحوثيون والمقاومة العراقية تستهدفان سفينة إسرائيلية في ميناء حيفا

صنعاء/سما/

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية اليوم الأربعاء، تنفيذ عملية مشتركة مع المقاومة الإسلامية العراقية، استهدفت خلالها سفينة إسرائيلية في ميناء حيفا بطائرات مسيرة.

وقال الحوثيون في بيان عبر قناتهم على "تلغرام": "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على مجازرِ العدو الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة نفذت القوات المسلحة اليمنية بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية العراقية بعون الله تعالى عملية عسكرية مشتركة استهدفت سفينة (MSC Manzanillo) الإسرائيلية في ميناء حيفا بعدد من الطائرات المسيرة وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله".

وأكد البيان أن "القوات المسلحة اليمنية -بعون اللهِ تعالى- ستواصل تنفيذ عملياتها العسكرية المشتركة مع المقاومة الإسلامية العراقية إسنادا وانتصارا للشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) يحيى سريع، تنفيذ عمليتين مشركتين مع المقاومة العراقية، استهدفتا 4 سفن في ميناء حيفا وأخرى في البحر المتوسط بطائرات مسيرة.

وقد تصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة أنصار الله في نوفمبر الماضي شن هجمات على سفن مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ردا على الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة.

وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا في 12 يناير الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي، قبل أن توسع الجماعة دائرة الاستهداف ليشمل السفن الأمريكية والبريطانية ردا على الغارات الجوية.

وكانت الجماعة قد أعلنت في العاشر من أكتوبر الماضي، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل الولايات المتحدة عسكريا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بالقطاع.

كما كشفت القوات المسلحة اليمنية ولأول مرة عن هوية الصاروخ الذي استهدف سفينة( MSC SARAH V) الإسرائيلية في البحر العربي وهو صاروخ فرط صوتي محلي الصنع يمتلك تكنولوجيا متقدمة ودقيق الإصابة ويصل إلى مديات بعيدة