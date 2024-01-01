غانتس: تم حل مشاكل عديدة مع أصدقائنا الأمريكيين بـ"الغرف المغلقة"

القدس المحتلة/سما/

صرح بيني غانتس، عضو مجلس الحرب الإسرائيلية السابق على قطاع غزة "كابينيت الحرب"، اليوم الأربعاء، بأنه تم حل مشاكل عديدة مع أصدقاء بلاده الأمريكيين داخل "الغرف المغلقة" في الأشهر الماضية.



ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن غانتس أن كثيرا من الملفات بين الطرفين الإسرائيلي والأمريكي تم حلها داخل الغرف المغلقة، خاصة مسألة التسلح.

وأوضح غانتس أن "الاحتكاك غير الضروري الذي يخلقه نتنياهو لأسباب سياسية يضر بالعلاقة الاستراتيجية مع واشنطن التي تعد جزءا لا يتجزأ من القدرة على الانتصار في الحرب".





وجاءت تصريحات غانتس ردا على انتقاد يوآف غالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، لبنيامين نتنياهو، رئيس وزرائه، بسبب الخلافات بين بلادهما والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أيد غانتس، غالانت، فيما قاله بهذا الشأن وذلك بحسب هيئة البث.

ونقلت القناة الـ 14 الإسرائيلية، عن غالانت أن الخلافات مع الولايات المتحدة تحل في الغرف المغلقة، مضيفا أن إسرائيل تقدر الدعم الأمريكي العلني والسري.



وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن تصريحات غالانت جاءت خلال لقائه مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في البيت الأبيض في إطار زيارته الدبلوماسية للولايات المتحدة.



وشدد غالانت على أنه "في بعض الأحيان نختلف أيضا حول طرق تحقيقها. نحن نحل الخلافات في غرف مغلقة بطريقة مشتركة وهذا أمر جيد".