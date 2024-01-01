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"معاريف": تحريضات على قتل نتنياهو.. و"الشاباك"مطالب بالتدخل

الأربعاء 26 يونيو 2024 05:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
"معاريف": تحريضات على قتل نتنياهو.. و"الشاباك"مطالب بالتدخل



القدس المحتلة/سما/

ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن المستشار القضائي لحزب الليكود، الذي يتزعمه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، طلب من رئيس "الشاباك" اتخاذ إجراءات لمنع قتل نتنياهو وعائلته.

ووفقاً للصحيفة، فقد أرسل المستشار القضائي، رسالةً إلى رئيس "الشاباك"، وقال فيها إن هناك تحريضاً على قتل نتنياهو، بحسب تصريحات بعض قادة الاحتجاج، مضيفاً أنّ ذلك يشكل "خطراً مباشراً على السلامة الجسدية لنتنياهو وعائلته".

يأتي ذلك في وقتٍ يواجه فيها نتنياهو موجة غضب عارمة في "إسرائيل"، لسوء إدارته الحرب على غزة، وفشله في التوصل إلى اتفاق يفضي إلى استعادة الأسرى الإسرائيليين.

وتعم الاحتجاجات المناهضة له أنحاء الأراضي المحتلة. وقبل أيام، خرج مستوطنون في تظاهرات ضخمة في "تل أبيب" والقدس وحيفا وقيسارية وبئر السبع، تطالب بإسقاط حكومة الاحتلال الحالية، برئاسة نتنياهو، وإجراء انتخاباتٍ جديدة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنّ هذه التظاهرات، ضد حكومة نتنياهو والمطالِبة بعودة الأسرى الإسرائيليين من غزة، هي الأضخم منذ الـ7 من أكتوبر.

كذلك، وجّه رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، إيهود أولمرت، مجموعة اتهامات لنتنياهو، مؤكداً أنّه "يريد تدمير إسرائيل"، وحاثاً على طرده من منصبه.

وفي مقال كتبه في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اتهم أولمرت نتنياهو بتعمّد إطالة أمد الحرب، معتبراً أنّ الرغبة في تمديد القتال، من دون تحديد موعد لنهايته، هو السبب في "عدم تحديد أهداف دقيقة للقوات الإسرائيلية".

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