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8 شهداء على الأقل في قصف للاحتلال على شمال ووسط قطاع غزة

الأربعاء 26 يونيو 2024 05:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
8 شهداء على الأقل في قصف للاحتلال على شمال ووسط قطاع غزة



غزة/سما/

 استشهد بعد ظهر اليوم الأربعاء، 8 مواطنين على الأقل، في قصف لطيران ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي على عدة مواقع في شمال ووسط قطاع غزة.

وقال مصادر محلية إن 3 شهداء وعدد من الجرحى وصلوا إلى المستشفى الاندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، نتيجة استهداف صاروخي من قبل طائرة حربية اسرائيلية تجمعا لمواطنين في منطقة الجرن ببلدة جباليا شمال القطاع.

كما تمكن مواطنون وطواقم إنقاذ من نقل 5 شهداء وعدد من المصابين إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، عقب قصف مدفعي إسرائيلي استهدف شقة سكنية في المخيم.

وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي مزارعين في منطقة كروم العنب غرب المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، في وقت وصل فيه عدد من الجرحى إلى المستشفى الأوروبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بعد قصف الاحتلال منازل لمواطنين في بلدة خزاعة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الجنوبية والشرقية من حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

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