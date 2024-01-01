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60 شهيدا في 4 مجازر ارتكبها الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية

الأربعاء 26 يونيو 2024 05:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
60 شهيدا في 4 مجازر ارتكبها الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية



غزة/سما/

أعلنت مصادر طبية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 37718 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 86377 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 60 مواطنا، وإصابة 140 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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