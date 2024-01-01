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الاحتلال يهدم 17 منزلا في الضفة وآخر داخل أراضي الـ48

الأربعاء 26 يونيو 2024 05:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يهدم 17 منزلا في الضفة وآخر داخل أراضي الـ48



الخليل/سما/

نفذت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، 17 عملية هدم في الضفة الغربية بما فيها القدس، وآخر داخل أراضي الـ48.

ففي مدينة أريحا، هدم الاحتلال أربعة منازل شرق المدينة، تعود لكل من: فراس أبو الزيت، وكمال محمود بركة، وسامر حساسنة، تبلغ مساحة اثنين منهما 130 مترا مربعا في منطقة "المطار" شرق أريحا، بحجة البناء دون ترخيص.

وفي قرية بيتللو غرب رام الله، هدمت جرافات الاحتلال منزل المواطن محمد وجيه بزار، المكون من ثلاثة طوابق، ومساحة كل منهم نحو 200 متر مربع.

أما في القدس، هدمت بلدية الاحتلال منزلا يعود لعائلة أبو صبيح، في حي وادي قدوم ببلدة سلوان، إذ هدم الاحتلال المنزل يدويا، بسبب ضيق الطرق، وعدم تمكن الجرافات من هدمه.

وفي مدينة الخليل، هدم جيش الاحتلال 11 منزلا ومسكنا ومنشآت أخرى تعود لعائلة الهذالين في تجمع "أم الخير" في مسافر يطا جنوب المدينة.

وفي مدينة كفر قرع داخل أراضي الـ48، هدمت جرافات وآليات السلطات الإسرائيلية، منزل قيد الإنشاء، بحجة البناء دون ترخيص.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن سلطات الاحتلال نفذت 47 عملية هدم، طالت 66 منشأة منها 35 مسكنا مأهولا، و5 غير مأهولة، و15 منشأة زراعية وغيرها، في الضفة الغربية بما فيها القدس، خلال شهر أيار/ مايو الماضي.

وتمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، البناء أو استصلاح الأراضي في المناطق المصنفة "ج"، والتي تُشكّل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية.

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