  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل 20 مواطنا من الضفة

الأربعاء 26 يونيو 2024 05:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل 20 مواطنا من الضفة



رام الله/سما/

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس، وحتّى صباح اليوم الأربعاء، 20 مواطنا على الأقل من الضّفة، من بينهم معتقلون سابقون، أعاد الاحتلال اعتقالهم بعد فترة وجيزة من الإفراج عنهم. 

 وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، تركزت عمليات الاعتقال في محافظتي الخليل، وجنين، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظتي بيت لحم، وقلقيلية، رافقها اعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، وتخريب وتدمير منازل المواطنين.

 يُشار إلى أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، بلغت أكثر من (9400)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

يذكر أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.

الأكثر قراءة اليوم

أحزاب إسرائيلية تعتزم الانسحاب من حكومة نتنياهو

الاحتلال الإسرائيلي يطلق كلبا بوليسيا على مسنة فلسطينية في جباليا (شاهد)

مصر تهاجم "إسرائيل" بسبب سرقة المساعدات الفلسطينية

بلومبرغ": العملية في جبهة لبنان قد تدفع "إسرائيل" نحو الكارثة ونتنياهو يخطط لاحتلال طويل الامد لقطاع غزة

هنية: ⁠إذا كان العدو يظن أن استهداف عائلتي سيغير مواقفنا ومقاومتنا فهو واهم

وزير إسرائيلي: قرار فرض التجنيد على الحريديم يقود لتقسيم البلاد إلى دولتين

"معاريف" : صدام قوي بين مصر وإسرائيل حول معبر رفح وسيطرة الاحتلال على محور فيلادلفيا

الأخبار الرئيسية

20240626050220

غالانت منتقدا نتنياهو: الخلافات مع واشنطن نحلها في الغرف المغلقة.. والأخير يرد

thumbs_b_c_4e32b9af56a9dc93bef8ef26177c6789

نفتالي بينيت يطالب الإسرائيليين بعدم مغادرة البلاد

جنرال إسرائيلي: الحرب على غزة بلا هدف وتستنزفنا.. ورحلة غالانت إلى واشنطن أملنا السياسي الأخير

667bfc73423604728110d137 (1)

الصفدي: لن ننظف وراء نتنياهو..

بن غفير: تقليص مخصصات طعام الأسرى "إجراء ردعي"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية