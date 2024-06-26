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قبرص: لن نسمح بالهجوم على لبنان من أراضينا

الأربعاء 26 يونيو 2024 04:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
قبرص: لن نسمح بالهجوم على لبنان من أراضينا



بيروت/سما/

قالت السفارة القبرصية في بيروت، يوم الأربعاء، إن "قبرص لن تسمح باستخدام أراضيها للهجوم على أي دولة أخرى، خاصة لبنان".

ويسعى لبنان إلى احتواء العلاقات الودية مع قبرص، بعد يوم من تهديد حزب الله بمهاجمة الجزيرة المتوسطية إن سمحت لإسرائيل باستخدام أراضيها لمهاجمة لبنان.

وفي الأثناء، استقبل نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الياس بو صعب، يوم الأربعاء، سفيرة قبرص في لبنان ماريا هادجيثيودوسيو التي شكرته على "التعاون الذي حصل لحل الالتباس الحاصل مؤخرا بين لبنان وقبرص والذي أدى إلى انهاء هذه الازمة"، على ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

 وقالت هادجيثيودوسيو "ان قبرص لا تسمح باستعمال اراضيها للاعتداء على أي دولة أخرى وبخاصة لبنان".

تتمتع قبرص ولبنان بعلاقات تاريخية وثيقة منذ عقود، كما أصبحت الجزيرة المتوسطية ملاذا لآلاف اللبنانيين منذ اندلاع الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990 في لبنان.

وانتقل العديد من المواطنين اللبنانيين إلى قبرص مرة أخرى، بعد الانهيار الاقتصادي اللبناني الذي بدأ أواخر 2019.

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